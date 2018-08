Šoféři vyměňují řidičské průkazy, někde na úřadech čekají i půl hodiny

V Chrudimi si letos vyměnilo řidičský průkaz už více než 6 700 šoférů. A úředníci očekávají, že ještě tak čtyři tisíce jich letos dorazí. Na úřad si pro nový průkaz přicházejí i motoristé z jiných okresů.

„Od 1. července tuto možnost využilo již 240 'přespolních’ řidičů, 97 z nich bylo z Pardubic. Ti využívají naše služby cíleně, a to hlavně kvůli menším čekacím dobám oproti pardubickému magistrátu. Tam se čekací doba před částečným rozvolněním působnosti pohybovala i okolo tří až čtyř hodin,“ uvedla vedoucí oddělení evidence řidičů v Chrudimi Petra Pinkeová.

„Přitom Chrudim se ve statistice za celou republiku objevuje v první dvacítce v počtu přijatých žádostí, a to i před některými krajskými městy,“ doplnila.

V Chrudimi je nyní průměrná doba čekání na výměnu řidičáku dvacet minut. Šoféři mají možnost objednat se online, což je oblíbené a využívané také v Pardubicích. Tam je ale průměrná čekací doba pro neobjednané skoro dvakrát tak dlouhá.

„Podle našich statistik byla průměrná doba čekání žadatele 38 minut, průměrná doba obsluhy osm minut a průměrná doba výroby řidičského průkazu ve Státní tiskárně cenin přibližně deset dnů. Na magistrátu je možné se na podání žádosti o vydání řidičského průkazu či jeho vyzvednutí online objednat. Tato možnost je využívána velmi často,“ řekl vedoucí odboru dopravy pardubického magistrátu Vladimír Bakajsa.

Od letošního července se změnil postup vydávání řidičáků. Žadatelé o vydání řidičského průkazu nemusejí dokládat papírovou fotografii, nyní se pořizuje digitálně přímo na úřadě, stejně jako podpis žadatele.

Papírovou fotografii je nutné doložit pouze k vydání mezinárodního řidičského průkazu. „Občan může požádat o vydání řidičského průkazu v kterékoliv obci s rozšířenou působností v České republice, tamtéž ale musí také nový doklad vyzvednout,“ vysvětluje Bakajsa.

Řidiči se objednávají online

Této možnosti využívají řidiči také ve Svitavách. „V současnosti je průměrná doba pro výměnu řidičského průkazu dvacet dní. V letošním roce bychom měli vyměnit ještě 670 průkazů, 1 771 už bylo vyměněno,“ uvedla mluvčí města Lucie Macášková. I tam se mohou zájemci objednat online.

Asi největší pohoda panuje na úřadě v Litomyšli. „Řidiči mají u nás možnost objednat se na výměnu online, zatím tuto možnost nevyužívají, a to zřejmě z důvodu, že úřední hodiny máme každý den v týdnu a klienty odbavujeme průběžně bez velkého čekání,“ uvedl mluvčí tamní radnice Michele Vojáček.

V celé republice má v současnosti propadlý řidičák necelých 300 tisíc lidí. „Pokud motoristé nepožádají o nový doklad včas a budou řídit i po uplynutí jeho platnosti, riskují pokutu za řízení bez platného řidičského průkazu,“ říká mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.

Za tento přestupek hrozí na místě pokuta až do výše dvou tisíc korun, ve správním řízení ještě o pět set korun vyšší. Výměna řidičského průkazu je zdarma a lze o ni žádat už tři měsíce před vypršením platnosti.

Nový doklad je pak připraven do dvaceti dnů. Jediné, za co se připlácí, je zrychlená výroba do pěti dnů, která vyjde na pět set korun. O nový průkaz lze zažádat i v případě, že ten starý už propadl.

Přesto v současnosti nosí v peněžence neplatný průkaz 286 tisíc řidičů, kteří si ho měli vyměnit už loni. Je nutno ale dodat, že téměř polovina z nich spadá do věkové kategorie starší 61 let, a je tak otázka, zda-li mají jeho obnovu v plánu.