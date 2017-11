Řidič autobusu za jízdy usnul, policisté hledají svědky jízdy příkopem

„Čtyřiapadesátiletý řidič linkového autobusu krátce před půl třetí hodinou odpoledne pravděpodobně za jízdy ve směru na obec Vraclav usnul a s hromadným dopravním prostředkem přejel do protisměru. Tam sjel do silničního příkopu, kde narazil do sloupku svislé dopravní značky,“ uvedla mluvčí orlickoústecké policie Lenka Vilímková.

Po nárazu pokračoval náhle probuzený řidič v jízdě příkopem, ze kterého vyjel zpět na silnici. Cestující dopravil do cílové stanice Vysoké Mýto a poté se vrátil na místo dopravní nehody.

Podle policie dechová zkouška vyloučila, že by řidič před nebo během jízdy pil alkoholické nápoje. Škoda na autobusu je předběžně vyčíslena na 25 tisíc korun.

„Abychom mohli nehodový děj spolehlivě objasnit, potřebovali bychom svědectví cestujících. Z tohoto důvodu žádáme přepravované osoby, které se staly svědky netradiční jízdy, aby se nám ozvaly na linku 158 nebo na telefonní číslo 974 580 251,“ dodala Lenka Vilímková.