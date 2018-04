Pro viníka nehody přijela hlídka domů, policistu zranil dveřmi u auta

15:08 , aktualizováno 15:08

Do zdánlivého bezpečí domova se nechal od příbuzných odvézt dvacetiletý řidič, který v sobotu narazil do reklamní tabule v Ústí nad Orlicí. Už za hodinu si pro něj ale přijeli policisté a žádali, aby se s nimi k nehodě vrátil. To však zjevně opilý mladík odmítal.