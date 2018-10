VIDEO: Žilková, Geislerová, Písařík na plac. Filmaři obsadili Pardubice

Na pardubické Sukově třídě ani po 19. večerní noční provoz neutichá. To ale filmařům nevadí. Jen o pár metrů dál totiž štáb pod vedením Karla Janáka připravuje novou komedii LOVEní.

Nad tímto veskrze jarním počasím by zajásala nejedna nevěsta. Ne však Eliška v podání Ester Geislerové. Zatímco ji odmítl ženich u oltáře, její filmová matka Veronika Žilková, se do bílého oblékla již podruhé a právě si bere svého dlouholetého partnera, kterého hraje Ondřej Malý.

„Naše hrdinka vyrostla na pohádkách a moc si přeje, aby taková pohádka byl i její život. Proč jí zdrhne snoubenec od oltáře, se diváci dozvědí v průběhu filmu. V něm se však odehrají ještě další dvě svatby a jeden pohřeb,“ přibližuje režisér Karel Janák, který je s Janem Potměšilem i autorem scénáře.

Po 19. hodině nasazuje kšiltovku a své představy probírá s herci. Restaurace Café v Tyršových sadech hostí after party po svatbě. Mezi stolky s minizákusky ,chlebíčky a nedopitými číšemi hledá tu nejlepší cestu pro záběr.

Komparz svatebčanů zatím čeká pod schody a sleduje poslední přípravy. Režisér se svým asistentem však stále promýšlejí dlouhý záběr, a tak si komparzisté krátí chvíli pořizováním selfie s herci.

Na natáčení se právě dostavil Martin Písařík a selfie s ním neberou konce. „Aspoň nám to čekání uteče,“ říká Písařík a ochotně pózuje. Popáté, podeváté.

Poté se družičky osmělují a oslovují i Veroniku Žilkovou. A nastává druhá selfie vlna. Spokojení komparzisté poté listují chytrými telefony a kontrolují fotky, které na natáčení ulovili.

Žilková se vrací na taneční parket, ještě přepudrovat a upravit klobouček, který její zrzavý přeliv nijak nezakrývá. Naopak. „Musela jsem kvůli roli změnit barvu vlasů. Docela dlouho jsme hledali správný odstín zrzavé barvy na vlasy, abychom co nejvíc trefili barvu Ester a byly si pro film podobné,“ prozradila Veronika Žilková, která tak strávila v maskérně první natáčecí den nezvykle dlouhou dobu.

Konečně je všem vše jasné a za prvních tónů písně Jen pro ten dnešní den hledá kamera Ester Geislerovou. Zatímco její matka rozverně tančí mezi svatebčany na parketu, filmová Eliška sleduje smutně životní štěstí své matky.

Premiéra bude na Mezinárodní den žen

Filmaři v pátek obsadili pardubickou restauraci Café do pozdních nočních hodin. Čeká je ještě natáčení na závodišti nebo pardubickém zámku. To, zda se z nešťastné single Elišky v podání Ester Geislerové, stane vdaná paní, se dozvědí návštěvníci na premiéře, která je naplánovaná na 8. března.

„To ale neznamená, že když bude mít premiéru na Mezinárodní den žen, že je to film jen pro ženy. Chci, aby bavil i mě, tedy i mužské protějšky oslavenkyň,“ dodal režisér filmu Karel Janák.

Filmaři se budou v Pardubicích pohybovat do začátku listopadu. „Všechny natáčecí dny máme jenom tady, což je příjemné a vlastně to tak mám poprvé. Kdybychom točili v Praze, museli bychom se přesunout přes dopravní zácpy z jedné lokace na druhou. Tady máme vše po ruce, historické náměstí s kašnou a můžeme tam jít s kamerou a točit za provozu, v Praze by nám do toho chodila spousta japonských turistů. Točit v Praze na Staroměstském náměstí by znamenalo spousta komparzu navíc, museli bychom to celé zavřít. To tady odpadá,“ pochvaluje si režisér.

Město navíc zdarma poskytlo filmařům dům v centru Pardubic, kde mají zázemí a zároveň zde mohou natáčet v interiéru. „Je připravený pro nájemníky, ale ještě v něm nebydlí,“ říká Janák.



Pardubický kraj zase na film uvolnil 750 tisíc korun.