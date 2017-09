Návrat do dob minulých zajistí Retroměstečko. Na Labi i v kasárnách

Ještě než se Retroměstečko v sobotu rozjede naplno čeká zájemce předkrm v pátek odpoledne u Wonkova mostu. Bude tam k vidění hned několik zajímavých plavidel, která budou brázdit řeku Labe.

„Plavit se budou lodě vojenskohistorické, hasiči, Policie České republiky a svým odjezdem se tematicky na chvíli přidá parník Arnošt. Nakonec se na břehu Labe setkáváme každoročně, tak pojďme si zavodničit,“ uvedli pořadatelé s tím, že podívaná je zdarma.

Plavit se bude od čtyř hodin přibližně do půl šesté. „Je to taková naše úvodní akce, pozvánka na Retroměstečko. Vždy záleží na počasí a stavu vody. Počítáme s tím, že se představí různé čluny i obojživelníci. Obvykle se svezou i děti,“ zve jednatel akce Miroslav Toman. Po akci celý konvoj vyrazí zpět do kasáren.

Sobotní program začíná ranním koncertem a potom už se celá akce rozběhne naplno. „V devět hodin se na pódiu koná retrokoncert dechovky. Vystoupí skupina Pernštejnka. Koncert potěší nejen ty dříve narozené,“ říká Miroslav Toman. Lidé, kteří do kasáren dorazí, uvidí také neobvyklou instalaci. Na takzvaném „buzerplace“ zbyla hromada hlíny a sutě, která pochází s rekonstrukce pardubického náměstí Jana Pernera u nádraží. Pořadatelé ji využijí jako výstavní prostor, kde budou k vidění takzvané „vétřiesky“což jsou terénní nákladní automobily Praga V3S.

Návštěvníci také mohou prozkoumat například výstroj, výzbroj a vybavení nejen československé armády, podívat se na vybavení záchranářů či na ukázky tanků v terénu a nebo se projet vybranými vojenskými vozidly, a to včetně tanků.

„Je toho hodně, co je letos k vidění. Je to například těžká technika. Návštěvníci uvidí například tank Centurion, což je anglický tank a je nejtěžším tankem u nás,“ vysvětluje Miroslav Toman.

Tanky Centurion se účastnily řady konfliktů, například války v Koreji, bojů o Suezský průplav, konfliktů mezi Indií a Pákistánem a dalších. Návštěvníci si mohou prohlédnout také tank Sharman, který dorazí z Polska.

Představí se i sbory dobrovolných hasičů z celé země. Ukážou svou techniku, a to jak tu současnou a moderní, tak tu historickou. Připravené jsou také ukázky. Například z Benešova potom dorazí stará hasičská škodovka z roku 1942, která je v dezolátním stavu a začne sbírka na její opravu.

Na svoje si přijdou také milovníci veteránů. V kasárnách se sejdou majitelé takzvaných Amerik, návštěvníci uvidí rovněž vozový dobový park z období do devadesátých let minulého století, představí se také historická a předválečná vozidla a motocykly, pořadatelé připravili ukázky dobové dílny Svazarmu a závodních speciálů Jawa.

Návštěvníci zhlédnou i ukázky výcviku psů, kteří pomáhají celníkům či policii i těch, kteří pomáhají pacientům v rámci takzvané canisterapie. „Diváci spatří dynamické ukázky výcviku psů, ale také canisterapeutického psa, který je s námi v Retroměstečku od samého začátku,“ říká Miroslav Toman.

V retrokempu si lidé mohou zavzpomínat jak se kempovalo dříve v dobových stanech, přívěsech i dodávkách. Retrokempovat bude každý, kdo se včas přihlásil a měl příhodné vozidlo nebo vybavení. Letos pořadatelé obdrželi přibližně třicet přihlášek lidí, kteří svoje retro vybavení ukážou.

Pro děti je připravena soutěžní bojovka, což je celodenní plnění úkolů s vyplňováním soutěžní karty na jednotlivých stanovištích různých oborů. Děti vyhrávají drobné dárky. Ústřižek herní karty je na závěr hry slosovatelný o atraktivní věcné a zážitkové výhry.

Program Retroměstečka Pátek 22. září Od 16 hodin do 18 hodin se koná u Wonkova mostu plavení Labe obojživelnými stroji. Vstup je zdarma. Sobota 23. září Program v kasárnách T. G. M. na Višňovce probíhá od 9 hodin do 18 hodin. Hned poté začíná zábava s živou kapelou, areál bude pro veřejnost uzavřen ve 21 hodin. Neděle 24. září Program bude k vidění od 9 hodin do 17 hodin. Areál se pro veřejnost uzavře v 18 hodin. Prodej vstupenek je pro oba dny na místě.Více informací najdou zájemci na webu www.retromestecko.cz

„V rámci bojovky na děti čekají úkoly, a to jak na myšlení, tak na fyzickou kondici,“ říká Miroslav Toman. Připravené je například policejní stanoviště, střelnice, hod granátem, hasičské stanoviště, bude se hledat poklad nebo se děti budou procházet se slepeckým psem. Na závěr sobotního programu je připraven koncert do 21 hodin, zahraje kapela Nouzový režim Skuteč.

Jednodenní vstupenka pro dospělého stojí 190 korun, děti do 150 centimetrů mají vstupné zdarma, stejně jako ZTP. Rodinná vstupenka stojí 500 korun. Senioři zaplatí 100 korun. Akci každoročně navštíví deset až patnáct tisíc lidí. Několik tisíc lístků pořadatelé rozdají například dětským domovům či diagnostickým ústavům.