Rekonstrukce letiště v Pardubicích vypadá jako stavba obří dálnice

"Hlavně díky počasí jde stavba podle plánu. Vlastně jsme i trochu rychlejší," uvedl Jan Andrlík, šéf firmy East Bohemian Airport, která je investorem akce.

Na jejím konci by měla v Pardubicích zůstat značně rozšířená rozjezdová a přistávací dráha. Rychle rostou také nádrže na palivo či osvětlení ranveje. "Instalujeme čtyři velké nádrže na benzin. Ty tři největší budou mít kapacitu tisíc kubíků každá," uvedl Petr Nožka z firmy Chládek a Tintěra, která veřejnou zakázku získala.

Práce nyní probíhají v tak těsné blízkosti ranveje, že až do 10. října nesmí být na letišti žádný provoz. "Výluka běží od 20. září. Musím říct, že těch 20 dní je pro nás šibeniční termín. Ovšem i díky slunečnému počasí se nám plán stavby podaří splnit. Ostatně jsme už stačili prostavět 87 milionů korun z celkové částky určené na stavbu," uvedl Nožka.

Hlavním problémem byly letní deště

Po nynější uzavírce však už nebude nutné dále na letišti nijak omezovat provoz. Další práce totiž už půjdou dělat za plného vytížení vzdušného přístavu, kterým minulý rok prošlo 62 302 pasažérů.

"V současné době pracujeme na rozšíření pohybových ploch, které budou hotové v listopadu. Výstavba inženýrských sítí, prostory pro čerpání a skladování pohonných hmot, budova pro obsluhující personál a prostory pro parkování letištní techniky budou hotovy před zimou - v prosinci podle plánu v hrubé stavbě," řekl Petr Pejcha, předseda představenstva společnosti Chládek & Tintěra.

Ovšem Jan Andrlík i přes veškerý optimismus, který na včerejším kontrolním dni panoval, upozorňuje, že stavba se musela potýkat i s několika problémy. Tím nejhlavnějším byly červencové lijáky.

"Přece jen letiště se stavělo už někdy v roce 1950, a tak třeba odvod vody z dráhy a okolí nebyl úplně ideální. Po těch lijácích jsme na staveništi měli pořádné koupaliště," podotkl Andrlík s tím, že komplikace způsobila i návštěva stíhaček Gripen, které byly do Pardubic na léto poslány z Čáslavi.

Cestujícím by pomohl spíše nový terminál

Nynější úpravy ranveje a okolí však normální cestující příliš nepozná. Drtivá většina z nich se totiž týká čistě technického provozu letiště. Lidé by tak daleko více ocenili nový odbavovací terminál. Ten je ovšem zatím pouze na papíře a jeho stavba je spíše v nedohlednu.

"Před dvěma měsíci představenstvo schválilo strategii rozvoje letiště a je jasný záměr připravit stavební povolení pro nový terminál. Budeme se snažit sehnat různými možnostmi finance, aby se letiště zkompletovalo," uvedl předseda představenstva firmy EBA Jiří Skalický.

Současné stavební úpravy by však mohly podle něj pomoci přilákat strategického investora, což se v minulosti nezdařilo. Terminál by zvýšil kapacitu letiště až na 250 tisíc cestujících ročně. Skalický věří, že by byla využita. Interiér budovy by se navíc mohl stavebnicově rozšiřovat podle potřeb přepravy.

"To, že pardubické letiště patří mezi pět páteřních mezinárodních letišť v České republice, je hodnota, kterou si musíme chránit. Abychom však o tento statut nepřišli, musíme myslet na splňování určitých standardů jak z hlediska bezpečnosti letového provozu či legislativních záležitostí, tak i z hlediska pohodlí cestujících," dodal Andrlík.