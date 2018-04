Zápletka v Holicích. Ředitelka řídí manžela školníka. Ten jako radní ji

Zákon to nezakazuje Zákon dává ředitelům škol volnou ruku Zákoník práce ani jiný právní předpis nezakazuje zaměstnávání manželů či příbuzných v jedné veřejné základní nebo mateřské škole. Ředitelka i manžel (například školník) jsou totiž oba zaměstnanci, z nichž jeden je nadřízený. Jiné by to bylo, pokud by jeden z manželů byl zaměstnavatelem, pak druhý z páru by zaměstnancem být podle zákona nemohl.