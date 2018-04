Ředitel svitavské školy si dal neoprávněně odměnu, kraj ho odvolal

Smlouvu o vyplácení odměn uzavřel Klodner coby ředitel sám se sebou. Tu prohlásil kraj za zfalšovanou. "Mimořádná odměna ředitele školy se vyplácí pouze po rozhodnutí Rady Pardubického kraje, což v tomto případě nebylo," uvedla radní zodpovědná za školství Jana Pernicová.

Druhý problém je smlouva, na základě které si ředitel peníze vyplatil. Ta ale vznikla až po vyplacení odměn. Klodner uvedl, že se originál ztratil, a proto nechal účetní, aby zhotovila kopii. "Nikdy jsem netvrdil, že předkládám originál," uvedl.

Jenomže kraj to vidí jako falšování dokumentů. "Dohoda o pracovní činnosti ze dne 3. ledna, uzavřená mezi ředitelem školy a zaměstnavatelem, nebyla v tomto termínu zhotovena. Je to závěr znaleckého posudku soudního znalce z oboru kriminalistika, který provedl technickou expertizu písemnosti," dodala Pernicová.

Vedení kraje se nelíbí, že jsem člen ODS, říká Klodner

Klodner nařčení z falšování dokumentů a neoprávněné výplaty peněz, kvůli kterým byl odvolán, odmítá a chce se bránit soudní cestou. Také vyplacení odměny bylo podle něj oprávněné. "V rámci vedlejší činnosti jsem zajistil tolik kurzů, že jsme vydělali 870 tisíc korun. Dvě stě tisíc jsme odvedli kraji a ze zbytku jsem si podle smlouvy skutečně vyplatil odměnu 25 tisíc," uvedl Klodner.

Nepopírá přitom, že uzavřel smlouvu sám se sebou, trvá však na tom, že je vše právně v pořádku. Podle Klodnera je za jeho obviněním pouze politika. "Jsem aktivním členem ODS, dokonce jsem za tuto stranu byl i místostarosta, to se vedení kraje nelíbí," řekl. Dodal, že ve funkci ředitele působil dvanáct let, zaměstnancem školy je třicet tři let.

Pernicová si však za svým stojí a hodlá dokonce na ředitele podat trestní oznámení. "Jeho podání je povinností dle ustanovení trestního řádu," dodala.