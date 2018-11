Rajčata zaplevelila koryto řeky ve Svitavách, právě dozrávají

Cherry, keříková i na první pohled masitá soudkovitá rajčata doslova zaplnila koryto řeky v ulici U Tří dvorů.

„To koukám. Asi někdo nevěděl, co s rajčaty. Člověk se s nimi dělá doma na zahradě, a že by se jim dařilo tak jako tady, to říct nemůžu,“ směje se překvapený František Hanák, který stejně jako mnoho ostatních lidí udiveně hledí na bohatou podzimní úrodu.

Kde se tu rajčata vzala, nikdo přesně neví. Zřejmě se však jejich semena dostala do koryta spolu s kameny a navezenou hlínou, kterou stavební firma vozí z prostranství nedaleko zahrádkářských kolonií.

Úředníci o nadúrodě v centru města vědí. Podle vedoucího odboru životního prostředí Marka Antoše rajčata „zamořila“ koryto řeky od Svitavského rybníka, odkud regulace toku začíná, až po Komenské náměstí.

„Vůbec netušíme, kde se tam tolik rajčat vzalo. V pondělí jsme měli kontrolní den. Povodí Moravy se jako správce toku chystá příští rok náletová rajčata zlikvidovat herbicidem. Žádná jiná možnost neexistuje,“ říká Marek Antoš z Městského úřadu ve Svitavách.

Že rajče vydrží všechno, vědí i v městské čistírně odpadních vod v Hradci nad Svitavou. Rostou třeba i na kalových polích.

„Na čistírně se s tím setkáváme poměrně běžně. Příliš to nesledujeme, ale je pravdou, že u nás převažují. Letos pro ně byly asi dobré klimatické podmínky,“ říká Jaromír Hurych, jednatel společnosti Vodárenská Svitavy.

Rajčatová semínka jsou podle něj nevyzpytatelná.

„Jako jediná projdou celým procesem čištění bez poškození. Určitě bychom je ale nechutnali. Navíc se nikdy do stadia úrody nedostanou. Kaly tu příliš dlouho neskladujeme. Než začnou keříky plodit, dřív kal vyvezeme neb keříky posekáme,“ vysvětluje šéf firmy, která čistírnu odpadních vod provozuje.

Zregulované a upravené koryto řeky s ochrannými zdmi v délce 1,43 kilometru má být dokončeno v březnu příštího roku. Vodohospodáři mají však už dnes většinu prací včetně betonových zdí a mostků hotovou.