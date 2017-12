VIDEO: Pardubického primátora vystěhovala z historické budovy dřevomorka

Průzkum totiž prokázal napadení dřevěných konstrukcí dřevokaznou houbou. Celkem přijde rekonstrukce město na zhruba 67 milionů korun s DPH.

Kvůli havarijnímu stavu muselo být jižní křídlo zcela vystěhováno, právě čelní trakt radnice čeká rozsáhlá rekonstrukce.

„Historickou budovu čeká kompletní kontrola a sanace dřevěných stropů a s tím související opravy podlah, výměna oken i zastaralé elektroinstalace a také rekonstrukce sociálních zařízení,“ řekla Nataša Hradní z kanceláře primátora.

Vzhledem k rozsahu prací bude nezbytný i zásah restaurátorů, které na závěr čeká oprava dochovaných mozaikových dlažeb i štukové omítkové výzdoby na chodbách a hlavním schodišti.

Primátor a náměstci sídlí dočasně na třídě Míru

K novému roku se tak mění sídlo politického vedení města, včetně kanceláře primátora, které se dočasně přestěhovalo do pronajatých bytových prostor na třídě Míru č.p. 90.

Historické centrum vyměnil za budovu magistrátu ve Štrossově ulici č.p. 44 tajemník magistrátu i jeho kancelář.

Pernštýnské náměstí opustili i pracovníci odboru školství, kultury a sportu, který nyní přechodně sídlí nad Informačním centrem na náměstí Republiky 1.

Úsek vnějších vztahů se přestěhoval do vedlejší budovy (č.p. 117) a tiskový úsek do č.p. 3. Personální oddělení, stejně jako podatelnu najdou klienti úřadu v bočním křídle radnice v přízemí, vchod je z Wernerova nábřeží. Telefonní kontakty na všechna pracoviště magistrátu zůstávají nezměněny.

Po 2. lednu bude na dobu rekonstrukce uzavřen hlavní vchod do budovy magistrátu. Přístup do severní části budovy, kde sídlí například ekonomický odbor, a do bočních křídel radnice, bude z Wernerova nábřeží. Do č.p. 3 se bude vcházet přes Mázhaus, budova č.p.117 má vlastní vchod.

„Po dobu rekonstrukce bude uzavřen i dvůr radnice a nebude možné zajistit bezbariérový přístup k některým agendám. Veškeré změny jsou popsány na webu města, návštěvníky ale žádáme, aby před zamýšlenou návštěvou kontaktovali pracovníky, s nimiž chtějí hovořit, a informovali se o místě jejich působení,“ řekla Hradní.

Primátor Pardubic, jeho náměstci i ostatní zaměstnanci radnice by se měli do svých kanceláří vrátit zhruba za půl roku, práce na rekonstrukci radnice však budou pokračovat až do června 2019.

Objekt radnice je nemovitou kulturní památkou zapsanou do Ústředního seznamu kulturních památek ČR. Jeho částečná rekonstrukce je neodkladná, neboť stropy budovy, postavené na sklonku 19. století, ničí dřevomorka. Nezastavilo ji ani ošetření dřevěných konstrukcí při rekonstrukci v letech 1993 a 1994.