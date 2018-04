Sídliště Polabiny měl zdobit lunapark, obří stadion či zoo. Nedočkalo se

7:58 , aktualizováno 7:58

Výstava "Nerealizovaná budoucnost" v okresním archivu v Pardubicích vypovídá o tom, co by kdyby. Kdyby například neskončila existence někdejšího Pardubického kraje, vypadal by pravý břeh Labe dnes jinak.