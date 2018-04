První aviatik Jan Kašpar dostane důstojnější hrobku

Prvním krokem k naplnění plánu bylo podepsání smlouvy o spolupráci mezi spolkem a praneteří Kašpara Evou Perrovou, jejímž prvním bodem je vypsání architektonické soutěže na nový pomník.

"Účelem této smlouvy je zejména vytvoření podmínek pro celkovou rekonstrukci hrobky. Společně budeme usilovat o získání peněz z veřejných prostředků na obnovu hrobky," řekl předseda společnosti Jiří Kotyk.

Podle něj podoba vzejde z architektonické soutěže, kterou v dohledné době společnost vyhlásí. Smlouva myslí i na to, že muž, který se do dějin aviatiky zapsal v sobotu 13. května 1911 svým rekordním letem z Pardubic do pražské Chuchle na upraveném letounu Blériot, bude i nadále odpočívat v Pardubicích.

O pohřbení ostatků na Vyšehradě nechce praneteř ani slyšet

Eva Perrová totiž odmítá možnost, že by se její prastrýc mohl v budoucnu ocitnout mezi dalšími českými velikány, kteří jsou pochovaní na pražském Vyšehradě. Ve smlouvě stojí, že Kašpar zůstane v Pardubicích minimálně dalších 100 roků.

"Postava prastrýce byla a je nerozlučně spjata s Pardubicemi a nevidím důvod, proč poslední místo odpočinku měnit. Úvahy o přesunutí ostatků třeba na pražský Vyšehrad mi připadají liché. Kašparova rodina a jistě i sám Kašpar si přál zůstat v rodných Pardubicích," říká Perrová.

Společnost Jana Kašpara, která nedávno vznikla coby občanské sdružení s cílem podporovat a udržovat památku průkopníka české aviatiky, plánuje i další aktivity spojené s osobou Jana Kašpara. Uvažuje například o vybudování naučné stezky po stopách tohoto českého aviatika v Pardubicích.