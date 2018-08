Sejdeme se u soudu! Průšvihy politiků zaujaly filmaře, točí nový seriál

V ústecké Hernychově vile bylo ve čtvrtek živo. Na jejích schodech se odehrával například tento vzrušený rozhovor. „Já vás zažaluju, za-ža-lu-ju!“ „Prosím vás, vždyť to dělají všichni.“ „Sejdeme se u soudu!!“ „To byste musel zažalovat celé Národní shromáždění!“

Tímto dialogem evokovali herci tamního Divadelního spolku Vicena úplatkářskou takzvanou lihovou aféru, která vypukla v roce 1923 a stála post předsedu Senátu Karla Práška. Scénka se odehrála před kamerami filmařů z ostravského studia České televize.

„Je to fantastické, jak tento seriál připomíná dnešní dobu a jak je to v té politice pořád stejné,“ řekl představitel Práška Pavel Sedláček. Jemu hrozícího oponenta představoval Jan Štěpánský, který si zahrál i v dalších dílech seriálu. Další herec z Viceny si zase v následujícím záběru zahrál zklamaného novináře, kterému politik odmítl aféru komentovat.

Osmidílný cyklus o aférách a skandálech má název Průšvihy první republiky, v říjnu by měl běžet na obrazovkách jeho první díl. Stěžejními místy natáčení jsou Žamberk, Letohrad a Ústí nad Orlicí, ale filmaři točili třeba i v Broumově.

„Bude to nezvyklý pohled na dobu první republiky. Spousta lidí ji má glorifikovanou, zastřenou krásným matným světlem nostalgie, ale i za první republiky byli normální lidé a spousta věcí je si s dneškem velmi podobná. Když dnes říkáme, že to by se za první republiky nestalo, není to pravda. Takže jsme se snažili vybrat příběhy, které mají menší či větší rezonanci do dneška,“ řekl jeden ze dvou režisérů seriálu Jakub Tabery, který stihl se svým nevelkým štábem ve čtvrtek natočit 60 záběrů pro šest obrazů.

Na aférách se podílely i bulvární noviny

Vedle lihových kšeftů se diváci setkají například s příběhem poslance a ministra Jiřího Stříbrného, o němž spolustraníci rozšířili pomluvu, že si uhnal syfilis a ať se snažil sebevíc, této pomluvy se nikdy nezbavil. Jiné díly přibližují například diplomatickou válku s Vatikánem, nudnou silvestrovskou oslavu ve vile spisovatele Karla Čapka, kterou proměnily bulvární noviny v bujarý večírek party prostopášníků v čele s prezidentem Masarykem anebo filmový skandál, když první film, který na plátně promluvil, hovořil německy.

„Koho by napadlo, že z toho budou demonstrace, ničení majetku, kravál, česko-německé násilí a nakonec pořádný mezinárodní průšvih,“ řekl dramaturg pořadu Martin Červenka, podle něhož byla jednotlivá témata pečlivě vybírána.

Průšvihy první republiky seriál ČT studio Ostrava V osmi půlhodinách představí známé i měně známé aféry, které hýbaly veřejným míněním československé společnosti v éře tzv. první republiky (1918-1938). Dokumentární cyklus vzniká u příležitosti stého výročí vzniku samostatného Československa. Režie: Roman Motyčka, Jakub Tabery. Scénář: Josef Fischer, Šárka Maixnerová. Dramaturg: Martin Červenka. Průvodce pořadem: Martin Myšička.

Seriál kombinuje více rovin vyprávění. Hereckým tahákem seriálu je Martin Myšička z Dejvického divadla, který se v poslední době blýskl například divadelní postavou výjimečného vědce Antonína Holého, rolí neskutečného ožraly z komediálního seriálu Dabing Street nebo ve dvoudílném filmovém dramatu Dukla 61.



Tentokrát vstupuje s historikem Pavlem Carbolem do dobové hospody, nad dobovými novinami si povídají o každé kauze a mezi prvorepublikovými štamgasty se snaží skandálnímu dění přijít na kloub.

„Za pomocí přítomného historika se mu to podaří. Ale i tak se stává, že z této hospody odchází s pocitem, že za první republiky se děly věci vskutku nepochopitelné,“ řekl Martin Červenka.

Další rovinu obstarávají komentáře a archivní filmové záběry, které přibližují dobovou atmosféru. A třetím prvkem jednotlivých dílů jsou stylizované hrané němé scénky amatérských herců, v nichž tvůrci v náznacích inscenují některé situace mapovaného příběhu. Nebudou chybět klasické mezititulky.

Noblesa je jen povrchový nátěr

„Noblesa, s níž si tuto dobu spojujeme, je jen povrchový nátěr. Pod ním je často docela hodně špíny. Zajímaly nás případy, o nichž si tehdejší občan ČSR mohl udělat nějakou představu na základě novinových zpráv. Odkrýváme průběh dávných průšvihů a zamýšlíme se nad motivací jednajících postav,“ řekl dramaturg Martin Červenka.

Režisér Jakub Tabery slibuje, že jednotlivé díly jsou „vzdušné“, napsané „lehkým perem“, přínosné a osvěžující zjištěním, že jsme pořád stejní.

„My si stěžujeme na naše dnešní politiky, ale proti těm prvorepublikovým šíbrům jim pořád nesahají ani po kolena. Třeba když si kdysi vláda v demisi rozdělila na odměnách 20 milionů korun, novinami to sice prošlo, ale nic se nestalo. Je pravda, že je u tehdejších politiků daleko víc cítit větší vnitřní odpovědnost vůči zemi a lidem, uvědomovali si, že země určité věci potřebuje a lidé na klíčových místech se byli schopni dohodnout. A nad tím vším seděl až tak trochu božský Masaryk, který se různými technikami snažil situaci v zemi posouvat. Ale aby to nevypadalo, že chceme dehonestovat nebo se vysmívat, posunujeme to celé do lehčího žánru,“ dodal Jakub Tabery.