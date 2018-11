Radní Pardubic musejí řešit drahou opravu stadionu i autobusové nádraží

Nespornou výhodou obhajoby primátorského řetězu pro Martina Charváta je to, že nově zvolení radní se mohou hned pustit do práce. Není potřeba doba hájení ani revize plánů předchozího vedení města.

„Čeká nás spousta dopravních projektů, inteligentní řízení křižovatek a parkování. Máme rozpracovanou opravu nadjezdu u nemocnice. Práce bude velmi mnoho, nesmíme zapomenout na územní plán, přípravu nového plánovacího období Evropské unie,“ řekl primátor Charvát.

Pardubice budou podle jeho slov určitě v novém volebním období pokračovat v rozpracovaných projektech. „Chystáme opravu Letního stadionu nebo stavbu autobusového terminálu,“ uvedl pro ČTK Martin Charvát.

Oba zmíněné projekty nejsou snadné. U opravy Letního stadionu, jejímž cílem je, aby se na téměř 90 let starém sportovišti dala hrát první fotbalová liga, je problémem cena díla. Už před volbami si řada politiků stěžovala, že půl miliardy je zbytečně hodně.

„Schválený projekt považuji za poměrně předimenzovaný. Na můj vkus je tam hodně doplňkových hřišť, ale naopak tam chybí řešení nábřeží Labe, které by se mělo stát jakousi výstavní skříní Pardubic. Taky si myslím, že tam není dostatečně vyřešená kapacita parkování, takže kdybych měl šanci do toho nějak zasáhnout, tak to udělám,“ uvedl ještě před volbami dnes už radní za Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán.

Zkusíme ušetřit, shodli se radní

Nakonec se zástupci koaličních stran shodli, že projekt ještě zrevidují. „Nemělo by jít o zásadní změny, spíše se budou hledat úspory. Jinak my s projektem problém nemáme,“ uvedl lidovecký radní Vít Ulrych.

U vlakového nádraží má vzniknout nový autobusový terminál, protože stávající autobusové nádraží patří soukromé firmě a ta jej vlastně kdykoliv může zavřít. Ani tento projekt v koaliční dohodě nechybí. Duklu a vlakové nádraží pak má propojit lávka, což je investice Správy železniční dopravní cesty. Až ji dokončí, převede ji do majetku města.

Pardubice rovněž připravují vybudování polytechnických dílen v bývalých Automatických mlýnech, které dětem přiblíží exaktní obory. Na etapy radnice chystá opravu atletického stadionu na Dukle.

Dohoda ANO, ODS, SPP, KPP a ČSSD mezi priority také zahrnula zisk bývalého vojenského prostoru Červeňák a jeho proměnu na místo pro rekreaci. Radní tam chtějí postavit i cestu, ale ta má sloužit jen pěším a cyklistům. Politici se shodli i na tom, že musejí zastavit nebezpečí spuštění spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví.