PŘÍMÝ PŘENOS: Avia představuje nový nákladní vůz s pohonem 4x4

Avia v Přelouči V automobilce Avia Motors, která se poté, co ji od předchozího indického vlastníka získala v roce 2016 průmyslová skupina Czechoslovak Group, přestěhovala z tradičních prostor v pražských Letňanech do Přelouče, pracuje aktuálně 75 zaměstnanců. Sériovou výrobu vozidel Avia D 4x2 Euro 6 Initia zahájila automobilka letos. Vozidla řady D Initia jsou k dispozici ve verzi D120 s celkovou hmotností podvozku 11990 kg a rozvory náprav 3400 a 3900 mm. Postupně bude do výroby nasazený rozvor 4500/5100 mm a 5600 mm.