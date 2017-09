Kvůli opravě mostu se na Labe u Mělic vrátí po sto letech převozník

Možná bude mít modro-bílé pruhované triko a bafat fajfku. Lidé si ho budou přivolávat zvoncem a on je bude vozit z jednoho břehu Labe na druhý.

Převozník, odborně vůdce plavidla, začne vozit lidi hned, jak stavební firma rozebere stávající dosluhující most a začne pracovat na novém.

„Nasadit přívoz je vcelku výjimečná věc. Je to však výrazně jednodušší, než stavět provizorní lávku,“ řekl mluvčí Ředitelství vodních cest (ŘVC) Jan Bukovský s tím, že přívoz vyzkoušeli před deseti lety při stavbě mostu v Poděbradech. „Velice dobře se nám tehdy osvědčil,“ podotkl Bukovský.

Přívoz, převozníka a vše kolem něj bude mít na starosti firma, která postaví nový valský most. Protože vítěz výběrového řízení ještě není známý, je jasné zatím jen to, že převozník bude zdarma vozit deset lidí a tři až čtyři jízdní kola.

Převozníkova loďka bude motorová, dlouhá asi šest metrů. Protože Labe není široké, nebude mít přívoz pevný jízdní řád, ale bude jezdit podle potřeby.

Převozník bude sloužit od časného rána

Obě vesnice se shodly, že převozník musí být k dispozici od brzkého rána, aby se stihli lidé z Mělic dostat do Valů na první ranní vlaky.

„Nešlo to jinak. Přívoz je nejlepší varianta. Bude v permanenci osmnáct hodin a kotvit bude jen pár metrů od stávajícího mostu,“ řekl starosta Valů Dušan Doležal.

Že by se z převozníka stala velká turistická atrakce, se však starosta nebojí. „Možná, že v létě sem přitáhne víc lidí, na písníky jich jezdí přes most hodně, že by ale převozník nestíhal, to si nemyslím,“ řekl Doležal.

Stavba nového valského mostu bude trvat jeden rok, řidičům začne sloužit na jaře roku 2019.

Ředitelství vodních cest na něj dá 150 milionů korun, dalších skoro 50 milionů přidá Pardubický kraj. Po dokončení prací by měl nový most přejít právě do majetku krajského úřadu.

Stále to však nebude znamenat konec původního amerického mostu. Konstrukce totiž ve šrotu určitě neskončí. Podle mluvčího Bukovského je totiž most v natolik dobrém stavu, že o něj zájem projevili pardubičtí silničáři.

Před stavbou nového starý „spojenecký“ most rozeberou a budou ho využívat při živelních katastrofách nebo při opravách jiných mostů.