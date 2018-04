Pardubický stadion Pod Vinicí se vylepšuje, první přijedou Bohemians

Pardubice se do druhé ligy vracejí po šesti letech. Tehdejší majitel klubu AS, který hrával na Letním stadionu u arény, Jiří Rýva, prodal práva na druhou ligu v roce 2006 Sokolovu a vrcholový fotbal z města na dva roky úplně zmizel.

Poté se sloučily kluby FK Junior, MFK Pardubice a Tesla Pardubice a vznikl současný FK Pardubice, který nastupuje na stadionu Pod Vinicí. Klub postupoval soutěžemi, až doputoval do třetí ligy. V té skončil letos druhý. Druhou ligu Pardubice získaly na úkor Chrudimi kvůli jejímu nevyhovujícímu stadionu. Ovšem i klub z krajského města musí do svého stánku investovat přes milion korun, aby ho svaz pustil do vyšší soutěže.