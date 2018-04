Nejlépe se byznys dělá v Přelouči, ukázalo srovnání dvou stovek měst

12:06 , aktualizováno 12:06

Pokud se někdo chystá vstoupit do světa byznysu, měl by také kromě jiných věcí dobře vybrat město, kde se do nových plánů pustí. Podle odborného výzkumu je letos takovým městem Přelouč.