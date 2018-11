Obec musí kvůli cyklostezce postavit za miliony most přes nepoužívanou trať

Podle místostarosty Bylan Michala Šuby se toto řešení vzpírá zdravému rozumu.

„Neztotožňujeme se s tím, je to stav absolutní nouze. Pro nás je důležité zajistit lidem bezpečnou cestu do Markovic, aby se školáci dostali v pořádku na zastávku MHD. Jiné řešení se nepodařilo najít,“ uvedl Šuba.

Na trati mezi Heřmanovým Městcem a Chrudimí nejezdí vlaky už od roku 2010. Trať ovšem stále nebyla zrušena, což znamená, že stezka z Bylan do Markovic by musela mít podle předpisů nový přejezd se závorami.

Podobný budovala sousední Chrudim a zaplatila za něj tři miliony korun. Malé Bylany se čtyřmi stovkami obyvatel na to však nemají.

„Přejezd bychom museli postavit na své náklady a předat Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) za korunu. Nevztahuje se na to dotace. Jediným východiskem pro nás je tak nadjezd, byť je to strašné řešení,“ uvedl Šuba.

Zaniklou trať nikdo nepotřebuje, správce ji však zatím nezruší

Stezku pomáhá připravovat Mikroregin Chrudimsko, jehož místopředseda Roman Málek uznává, že dokud trať nebude zrušena, neexistuje žádné dobré řešení.

„Buď přejezd za tři, tři a půl milionu, který ale vzhledem k budoucnosti nemá smysl, anebo nadjezd za asi sedm milionů. Je tam nepříjemný dolík a zatáčka, takže most by snad byl alespoň bezpečnější. Nemůžeme čekat pět sedm let, než trať zanikne,“ uvedl Málek.

„Hrozně bychom stezku potřebovali. Do Markovic chodí i lidé na hřbitov, používali by ji i lidé z Lánů a Třibřich,“ řekl Šuba.

Správa železniční dopravní cesty obci údajně sdělila, že trať zatím nezruší. Mluvčí SŽDC Marek Illiaš ale připustil, že by zaniknout mohla. Jen není jasné kdy.

„V současné době připravujeme ocenění trati za účelem prodeje. Jestliže se nenalezne žádný zájemce o koupi, můžeme zahájit jednání o jejím zrušení. V tom případě by obci již nic nebránilo část náspu využít jako cyklostezku,“ uvedl Marek Illiaš.

Stav, kdy SŽDC hovoří o prodeji, ale jinak se nic nemění, však trvá už několik let. Dodnes ani není jisté, zda Správa státních hmotných rezerv nebude žádat, aby koleje zůstaly kvůli napojení skladu v Kostelci u Heřmanova Městce.

Nevyužívaná železnice přitom komplikuje i sousední Chrudimi přípravu stavby nového obchvatu silnice I/17.

Celkové náklady na stezku dlouhou půldruhého kilometru se kvůli plánu postavit nadjezd blíží ke dvaceti milionům korun. Rychlé zrušení trati by pro obec bylo ideálním řešením, protože se to ale nejspíš nestane, obec jiné řešení než most nevidí.

„Současný stav dráhy je přitom otřesný, rostou na ní dvoumetrové bodláky a drezína tudy už neprojela rok. A my tu zbudujeme nadjezd,“ řekl místostarosta.