ANALÝZA: Koalice vznikla ve válce. Po ní je jen pár vítězů a dost poražených

Čtyři roky panovaly mezi pardubickými politiky napjaté vztahy. Každé zasedání zastupitelstva se rychle měnilo v přetahovanou mezi koalicí a opozicí. Tu a tam došlo i na urážky a na velmi osobní vzkazy.

Nervozita, nevraživost a vzájemný odpor se rychle přenesly i do volebního vyjednávání. Zástupci některých stran spolu vůbec nebyli schopni komunikovat a to celou situaci komplikovalo.

Přesto se nakonec koalice našla a Pardubicím budou čtyři roky vládnout lidé z ANO, ODS, Koalice pro Pardubice, Sdružení pro Pardubice a ČSSD.

Jak si kdo v jednání vedl a jaký si jeho strana odnesla výsledek?

1. ANO, 26,65 % hlasů

Jednoznačný vítěz vyjednávání. Kandidátka lídra Martina Charváta jasně vyhrála volby a dokázala výsledek přetavit i v udržení primátorského řetězu. Ale nebylo to zadarmo.

Martin Charvát udělal hned na začátku vyjednávání chybu, když podcenil přístup Karla Haase ze druhé ODS a myslel si, že koalici s ním vyjedná za dvě hodiny. Předčasné svolání novinářů zbytečně situaci vyhrotilo a na čas mezi ANO a ODS vykopalo poměrně hluboké příkopy.

Také sázka na možnou dohodu s Piráty se lidem znalých poměrů v Pardubicích musela zdát jako přehnaně optimistická. Nicméně Charvátovi nakonec vyšel tah s podpisem předkoaliční smlouvy s Koalicí pro Pardubice a ČSSD, která sice měla k dispozici jen 18 hlasů, ale navenek se tvářila jako nerozpojitelná. Právě síly trojbloku se soupeři lekli a tlaku nakonec podlehli.

2. ODS, 14,59 % hlasů

Strana vychází z jednání zle poraněná. Pragmatické křídlo ODS se může chlubit tím, že po osmi letech v opozici je strana zpátky u vesla, ale stalo se tak za okolností, které mohou pardubickou ODS před voliči nadlouho poškodit.

Z reakcí lidí na internetu lze dovodit, že občanské demokraty málokdo volil kvůli Petru Kvašovi nebo Janu Mazuchovi, tedy budoucím náměstkům primátora Charváta, ale jejich hlas šel především za lídrem Karlem Haasem.

Ten však během jednání zjistil (nebo to věděl hned od začátku a udělal velkou chybu, že s ANO vůbec začal jednat), že s Babišovci jít do rady města nemůže, a začal směřovat ODS směrem k duhové koalici s Piráty a Pardubáky.

To mu však dychtiví kolegové, kteří se nemohli dočkat vysněných pozic, nedovolili a Haase přehlasovali. Ten na to reagoval na české poměry překvapivě a už oznámil, že ve vedení města vůbec nebude. Haase tak nyní čeká těžké rozhodnutí, zda zůstat ve vnitřní opozici v rámci ODS, nebo složit mandát zastupitele.

V každém případě všichni ti, kteří volili ODS s tím, že to je jediná hráz proti ANO, jsou nyní dost zklamaní.

3. Piráti, 11,22 % hlasů

Nová strana v jednání nic neriskovala a nic nemohla ztratit. Její zástupci se aktivně snažili vyjednat duhovou koalici a chtěli Karla Haase za primátora. Jednání s ANO rychle utnuli. Z pohledu svých voličů nic nepokazili a zdá se téměř jisté, že pokud nováčci v zastupitelstvu odvedou dobrou opoziční práci, za čtyři roky budou brát mnohem více hlasů než letos.

4. Pardubáci, 8,96 % hlasů

V uskupení stran Pardubáci společně musíme hledat ty vůbec nejvíce smutné poražené. Především lídr František Brendl dělal vše možné i nemožné, aby vznikla duhová koalice pod vedením ODS. Ostatně všechny zúčastněné strany dotáhl až k úplné shodě jak v programu, tak v personálním obsazení radnice. Ovšem stále chyběl jeden hlas a na jeho hledání nedali „duhovce“ lidé z ODS čas.

Brendla a spol. nyní čekají další trpké čtyři roky v opozici, která bude válcována jasnou koaliční většinou. Nicméně jako Piráti si i Pardubáci zachovali status bojovníků proti ANO a to se jim za čtyři roky může hodit. Pokud tedy vydrží v plném opozičním nasazení.

5. Koalice pro Pardubice, 7,18 % hlasů

Spojení sil TOP 09 a KDU-ČSL bylo úspěšné v tom, že se strany společně dostaly do zastupitelstva. Kdyby šla do voleb každá za sebe, nejspíše by se vyjednávalo bez nich. Už méně pochopitelné ovšem bylo rychlé napojení na levicový dvojblok ANO a ČSSD, ke kterému se navíc tři zastupitelé Koalice pro Pardubice upsali svými podpisy.

Tím sice zamezili vzniku duhové koalice a pro sebe získali dva posty radních plus další výhody pramenící z účasti na vládě, ale z dlouhodobého hlediska strany poškodili. Těžko si nyní představit voliče TOP 09, jak jde za čtyři roky opět volit Ludmilu Ministrovou, když se z jejích úst dozvěděl, že strana „od které je prý napravo už jenom zeď“, má totální programovou shodu s ANO a socialisty.

Pokud někdo volil středopravé uskupení s tím, že se ANO postaví, musí být nyní hluboce rozčarován. Kdo je naopak spokojený s tím, jak je město pod Martinem Charvátem vedené, bude příště volit přímo jeho a nebude mít důvod dávat svůj hlas menším stranám, které sice na celostátní úrovni něco nahlas vykřikují, ale na té lokální dělají pravý opak.

6. Sdružení pro Pardubice, 6,15 % hlasů

Lídr Tomáš Pelikán zažil perné týdny. Pro něj osobně přišel první políček ve chvíli, kdy místo vysněných 15 procent hlasů získal pro partaj šest, a druhý inkasoval ve chvíli, kdy zjistil, že špatný postoj při jednáních by ho mohl stát pozici šéfa dopravního podniku.

Do poslední chvíle tak lavíroval mezi Karlem Haasem, se kterým si plácl na spolupráci už před volbami, a Martinem Charvátem, který držel v ruce lepší karty. Podle zákulisních informací byl ostatně připraven zběhnout od vyjednané duhové koalice k trojspolku. Nakonec tak učinit nemusel. Přesto je další existence kdysi silného SPP v mlze. Stačí se podívat na poslední výsledky sdružení - v roce 2010 dvacet procent, v roce 2014 necelých deset a nyní šest.

7. ČSSD, 5,84 % hlasů

Lídr Jakub Rychtecký měl jediný cíl pro povolební vyjednávání - udržet si post náměstka primátora a to se mu povedlo. Z tohoto pohledu jeden z mála jasných vítězů jednání.

8. KSČM, 5,15 % hlasů

Od začátku se se stranou nikdo oficiálně nebavil, jde do opozice.