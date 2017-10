Páteřní potrubí vody na východě Čech dožívá, pomohou miliardy

Vodárenská soustava, která zajišťuje dodávku vody i pro Pardubice a Hradec Králové, je ve špatném stavu. Její nejstarší části jsou staré téměř 50 let a je jasné, že síť, která propojuje i desítky kilometrů vzdálená města Chrudim a Náchod, bude potřebovat masivní investice.

Podle starosty Náchoda a poslance Jana Birkeho (ČSSD) je klíčová hlavně rekonstrukce 72 kilometrů dlouhého přivaděče vody mezi Teplicemi nad Metují na Náchodsku a Hradcem Králové. U něj činí odhad nákladů 1,7 miliardy korun.

„Jde o vodu pro 350 tisíc lidí. Potrubí je na hraně a mohlo by dojít k velkému maléru,“ řekl Birke.

Problémem by se podle něj měla prioritně zabývat vedení ministerstev životního prostředí a zemědělství, která vzejdou z nadcházejících sněmovních voleb.

Vodárenská soustava východní Čechy byla kompletně dokončena v 90. letech minulého století a umožňuje převádět vodu z míst jejího přebytku v Polické křídové pánvi na Náchodsku a ze zdrojů na Chrudimsku do míst jejího nedostatku na Hradecku a Pardubicku.

Soustava má i významnou úlohu při haváriích, umožňuje zásobování vodou asi půl milionu lidí na východě Čech. Důležitost soustavy vzrostla v současných dobách sucha, umožňuje rozvádět vodu z kvalitních hlubinných vrtů po hlavních městech východních Čech.

Pomoc státu je nezbytná

Přivaděče na Náchodsku a Hradecku spravují městské vodárenské společnosti v Náchodě a v Hradci Králové. Stejné je to v Pardubicích. Podle hradeckého primátora Zdeňka Finka vodárny a obce opravy bez pomoci státu zaplatit nezvládnou. „Nebo jen v případě, že by musela výrazně zdražit voda,“ uvedl.

Východočeské vodárny předpokládají, že opravy by byly postupné podle toho, jak bude potrubí končit životnost.

Náchodské a hradecké vodárny už před více než rokem začaly pracovat na projektové přípravě nejnutnějších oprav.

„Jde o dva úseky po třech kilometrech. První je u Blešna, kde je potrubí z litiny z konce 60. let minulého století. Druhý úsek je u Českého Meziříčí. Potrubí tam je z oceli ze 70. let,“ uvedl technickoprovozní náměstek ředitele hradeckých vodáren Pavel Loskot.

Odhad nákladů na opravu obou úseků je čtvrt miliardy korun a opravu by bylo vhodné udělat do pěti až sedmi let. Náchodské vodárny mají v plánu rekonstrukci 16,5 kilometru dlouhé části potrubí hlavního přivaděče z Polické křídové pánve do Náchoda. Jde o nejstarší úsek přivaděče mezi Vysokou Srbskou a Náchodem.

Dalšími stavbami mají být vodojem o objemu 5000 metrů krychlových v Náchodě a ztrojnásobení objemu vodojemu ve Vysoké Srbské na 4500 metrů krychlových.