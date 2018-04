Rada o ceně za akcie hokejových mistrů přijde Pardubice na 276 tisíc

V roce 2008 Pardubice úspěšnému podnikateli za 25 milionů korun přenechali 50 procent akcií klubu, nyní mají na prodej dalších 34 procent. O pomoc s oceněním požádali firmu BDO.

"Možná jsme mohli sehnat levnější firmu, ale tato je tak renomovaná, že výsledek ocenění budeme akceptovat nejenom my, ale i Roman Šmidberský. Alespoň taková je naše dohoda," řekl náměstek primátorky Martin Bílek.

Cenu by se politici měli dozvědět do konce srpna. Poté začnou jednání se Šmidberským, který sám projevil zájem o to, získat další velký balík akcií klubu HC ČSOB Pojišťovna Pardubice.

Motivací je především to, že nechce ve vedení klubu politiky, kteří zastupují právě město.

"Myslíme si, že by město nemělo vlastnit společnosti tohoto typu. Důkazem toho je třeba Dostihový spolek," upozornil zakladatel autodopravy na problémy další městské sportovní organizace.

Pravdou je, že i hokej koupil Šmidberský od radnice s velkými dluhy ve výši 63 milionů korun.