Poslanec chtěl dál sedět v pěti představenstvech. Hejtman mu to zatrhl

Tři z deseti nově zvolených poslanců v Pardubickém kraji chtěli současně s prací ve Sněmovně zvládnout i svá dosavadní zaměstnání.

Děkan fakulty pardubické univerzity Simeon Karamazov z ODS a primář dětského oddělení Chrudimské nemocnice David Kasal (ANO) se svého plánu nevzdali. Předseda představenstev pěti krajských nemocnic Pavel Havíř z ČSSD už ano.

Jeho stranický kolega, hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, se totiž postavil proti. Havíř musel souhlasit, že si po sestavení nové vlády vybere Sněmovnu, anebo krajské nemocnice. Na definitivní rozhodnutí dostal půl roku.

"Je pro mne nepředstavitelné, aby šéfem našeho uskupení nemocnic byl člověk, který bude mít z velké části zaměstnání v Praze. Bylo by to velmi komplikované," uvedl Netolický.

"Stanovisko pana hejtmana respektuju," uvedl Pavel Havíř.

Hejtman: Poslanec nemůže pracovat naplno, něco by šidil

Hejtman, který v minulosti působil jako asistent poslance Radko Martínka, tvrdí, že zvládnout vedle této funkce další plnohodnotné zaměstnání není možné.

"Pokud budete jenom jezdit do Sněmovny si odsedět jednání jako řadový poslanec, pak to možné asi je. Jestliže ale chcete pracovat ve výboru, objíždět volební kraj, věnovat se legislativní činnosti, pak říkám, že vedle toho zodpovědně a na úrovni dělat další zaměstnání nelze," uvedl Netolický.

Podle něj je přijatelné maximálně spojení funkce poslance s menším úvazkem na vysoké škole či třeba v nemocnici, aby si zvolení lidé zachovali odbornost. "Ale ne dělat naplno dvě zaměstnání, to by znamenalo, že jedno z nich musíte šidit," řekl hejtman.

Havíř se přitom původně dohodl s náměstkem hejtmana Romanem Línkem, který je zodpovědný za zdravotnictví, že souběh obou funkcí možný bude. "Diskutoval jsem o tom s kolegy i s náměstkem hejtmana Romanem Línkem, cítím jejich podporu, " uvedl minulý týden Havíř.

Po zásahu hejtmana je to už jinak. Netolický se s Havířem dohodli na přechodné půlroční době, během níž se má rozhodnout, zda řídit představenstva pěti krajských nemocnic, anebo bude sedět ve Sněmovně. Během šesti měsíců má být jasné, zda se podaří sestavit stabilní vládu, anebo zemi čekají další předčasné volby.

"Jsem rád, že mohu v tuto chvíli pokračovat v práci na realizaci scénáře efektivní transformace akutní lůžkové péče v Pardubickém kraji," uvedl Pavel Havíř.

Případnou změnu ve vedení nemocnic nepovažuje Netolický za velký problém, byť v polovině příštího roku se má uskutečnit spojení pěti akciových společností do jediné.

"Každý z nás je nahraditelný. Pracuje na tom řada dalších lidí, ředitelé nemocnic, je tu pětičlenné představenstvo," uvedl Netolický.

Teoreticky se může stát, že své místo opustí i primář dětského oddělení Chrudimské nemocnice David Kasal, který je poslancem za ANO. " Chci to zkusit, pokud by to nebylo slučitelné a pokud by byl někde problém, přehodnotil bych to," uvedl Kasal.