Poplatek za popelnice zdraží na Pardubicku až o polovinu

Běžná čtyřčlenná rodina tak může ve srovnání s letošním rokem zaplatit za popelnice o tisíc korun navíc. Celkem tedy o šest tisíc korun navíc. V téhle částce přitom nejsou započítané předpokládané vyšší ceny plynu a elektrické energie.

Zřejmě nejvíc by mohly poplatky za odpady zdražit v Pardubicích. Tam sice o jejich výši na příští rok ještě nerozhodli, s téměř stoprocentní jistotou se ale počítá s tím, že se zdražovat bude.

V loňském roce totiž podle mluvčí magistrátu Nataši Hradní město doplatilo více než 27 milionů korun, tedy více než tři stovky na obyvatele.

"To je příšernost. Chápu sice, že se zdražuje všechno a že nic není zadarmo. Výplaty se ale nezvyšujou a ceny rostou úplně u všeho. A to nejsou jenom popelnice. To je voda, elektrika, plyn. A kde na to ty lidi mají pořád brát?" postěžovala si Dagmar Kerná z Rybitví.

"Příští rok město zaplatí za likvidaci odpadu ještě víc. Odhadujeme, že to bude přes 73 milionů korun," uvedl vedoucí odboru životního prostředí na pardubickém magistrátu Miroslav Míča.

Pokud by město poplatky za popelnice nezvýšilo, doplatilo by ze své kasy přes třicet milionů korun.

"Samozřejmě máme připravený návrh, jak deficit zlikvidovat nebo co nejvíce snížit. Konečné rozhodnutí ale bude záležet na politicích," uvedl Míča.

I přesto, že samotní politici se zatím k této otázce odmítají vyjádřit, všeobecně se předpokládá, že se cena za popelnice zvýší. Podle informací z magistrátu by to mohlo být dokonce o čtyřicet až padesát procent.

Poplatky za svoz odpadu Současný poplatek / předpoklad pro 2013 na osobu a rok Holice 500/600* Kč Chrudim 500/600 Kč Letohrad 500/650* Kč Pardubice 500/750 Kč Přelouč 492/492 Kč Svitavy 500/550 Kč Ústí nad Orlicí 500/600 Kč * již schváleno

V tom případě by čtyřčlenná rodina zaplatila místo dvou zhruba tři tisíce ročně. I tak ale město z rozpočtu doplatí téměř sedm milionů korun.

Na likvidaci odpadů doplácejí z městského rozpočtu také v Chrudimi. I tam platí lidé pět set korun ročně, náklady by ale pokryla částka o sto padesát korun vyšší.

"Já osobně bych šel o sto korun výš. Je to můj osobní názor, nevím, jak se na to budou dívat kolegové," řekl před časem starosta Petr Řezníček.

Zvýšení poplatku již schválili například v Holicích nebo Letohradě. Právě v Letohradě ale mají jako jediní v kraji systém, v němž mohou obyvatelé výrazně ušetřit.

Už před časem letohradská radnice zavedla bonusový program, při jehož využití poplatníci za popelnice ušetřit.

"Pokud třídí odpad už v domácnosti a nechají odvážet systémem dům od domu, ušetří za každý bod pět korun. Za desetikilový balík papíru se počítají dva body, za tříděné plasty ve 110litrovém pytli čtyři body a tetrapaky v pytli o objemu osmdesát litrů tři body," uvedl letohradský starosta Petr Fiala.