Politik se za pokus pronajmout si městské sloupy omluvil, pokutu odmítá

Místostarosta Chrudimi Roman Málek loni šokoval místní politiky. Přihlásil se totiž o pronájem chrudimských sloupů veřejného osvětlení pro reklamy a nabídl nájem jen o trochu vyšší než soukromá firma. Díky své funkci dobře věděl, jaká suma je ve hře a že by měl tedy se svojí cenou zvítězit. Teď za to dostal pokutu.

Případ Málek Společnost Hostalek-Werbung měla v Chrudimi už řadu let pronajaté sloupy veřejného osvětlení pro reklamu. Platila Chrudimi tisíc korun za jednu tabuli. Politici ji přiměli, aby nabídla tři tisíce korun za poutač. Místostarosta Chrudimi Roman Málek těsně před jednáním rady nabídl 3125 korun. Tvrdil, že tím chtěl jednání o pronájmu sloupů zablokovat. "Jejich nabídka byla pro město značně nevýhodná. Potřeboval jsem její projednávání zastavit," uvedl tehdy. Proč své argumenty místo toho neřekl svým kolegům v radě, ale nedokázal vysvětlit. Prý si nebyl jist, že radní přesvědčí.

Před vážným porušením zákona o střetu zájmů se Málek zachránil zřejmě jen tím, že svoji nabídku stáhl dříve, než ji radní začali projednávat. Málek tvrdil, že svojí soukromou nabídkou chtěl zablokovat schvalování pronájmu v radě, neboť nabídka pro město nebyla podle něj výhodná.

Chrudimští politici ale jeho chování svorně odsoudili, Málek se musel členům městské rady omluvit a opozice na něj podala trestní oznámení. Případ řešil Útvar odhalování korupce a finanční kriminality, ale odložil ho.

Přestupková komise Málkovi udělila pokutu

"Náš útvar se touto věcí skutečně zabýval. Prověřováním jsme došli k závěru, že ve věci nejde o podezření z trestného činu, a věc byla v polovině listopadu 2011 odevzdána k projednání přestupku na Městský úřad Chrudim," uvedl Jaroslav Ibehej, tiskový mluvčí útvaru.

Městský úřad v Chrudimi případ předal kvůli možné podjatosti přestupkové komisi do Slatiňan. Ta bez toho, aby vyslechla místostarostu, vydala rozhodnutí o udělení pořádkové pokuty za přestupek proti pořádku ve státní správě. "S tím nesouhlasíme, nevíme, z čeho vycházeli, budeme podávat odpor," uvedl Málkův právní zástupce Josef Seifert.

Málek sám se k případu nechce vyjadřovat. "Už jsem opatrný," uvedl Málek. Seifert chce, aby přestupková komise slyšela i Málkovu verzi. "Podle mne je standardní, že by ho měli vyslechnout. Tím spíš, když rozhodli o pokutě ve výši čtyř tisíc korun, což je poměrně vysoká částka. Máme dostatek dokladů k tomu, že se nedopustil ani přestupku," uvedl právník.

Málek: Reagoval jsem zbrkle

Seifert sám tvrdí, že chtěl Málek jen zabránit tomu, aby městská rada uzavřela podle něj nevýhodnou smlouvu.

Málek incident vysvětloval svou zbrklostí. "Byl jsem v zahraničí, přijel jsem těsně před radou, četl jsem materiály do rady, tři sta stránek, v noci. Měl jsem na to pár minut, takže jsem zareagoval zbrkle," řekl Málek.

Tvrdí, že sloupy pronajmout nechtěl. Nevěřil ale radním, že by je přesvědčil o tom, že nabídka je nevýhodná. Za to se jim nakonec musel omluvit.

"Udělal fatální chybu, chybu, kterou jsem tu za dvacet let nezažil, je to chyba jako hrom," komentoval to starosta Chrudimi Petr Řezníček.