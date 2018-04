Kolik nemocnic potřebujeme? Podle politiků stačí jen dvě na celý kraj

V Pardubickém kraji stojí pět nemocnic s akutními lůžky, které si mnohdy nevydělají na svůj provoz, na nutné investice a chybějí jim lékaři i pacienti.

Politici před volbami slíbili, že to změní. Neřekli a patrně ještě dlouho neprozradí, jak si to představují. Naznačují, že spojí některá oddělení dohromady a soustředí víc péče do Pardubic.

Dlouholetý primář dětského oddělení Orlickoústecké nemocnice Luděk Ryba nyní přišel s konkrétním návrhem. Podle něj by v Pardubickém kraji stačily dvě nemocnice.

Jedna v Pardubicích a druhá nová by měla vzniknout v České Třebové. Nemocnice v Chrudimi, Ústí nad Orlicí, Svitavách a Litomyšli by měly podle něj jen dosloužit.

"Přál bych si, aby se na kraji našel někdo, kdo řekne: Ne, my už do těchto nemocnic investovat nebudeme, to nemá smysl. Budeme mít místo toho jednu novou," uvedl Luděk Ryba v rozhovoru pro MF DNES.

Péče na dvou místech by měla být kvalitnější než v pěti dosavadních nemocnicích. Tak radikální krok je zatím nepřijatelný nejen pro sociální demokracii, která vyhrála volby se slibem zachování pěti nemocnic, ale i pro opoziční ODS.

"V celé zemi je průměrný počet dvanáct nemocnic na kraj a my jich máme jen pět. Ať jde redukovat síť akutních lůžek tam, kde jsou přebytečné nemocnice. U nás to není," vzkazuje mu opoziční krajský zastupitel Josef Janeček z ODS.

"Myslí to vážně? Je to přitažené za vlasy," řekl starosta Chrudimi Petr Řezníček.

Ryba tvrdí, že pacienti by více využívali ambulantní péči místo toho, aby si lehli do nemocnice. Ve dvou nemocnicích by podle něj bylo špičkové vybavení, dobré týmy lékařů a jistota, že pacient půjde co nejdříve domů.

Podnikatel by koupil krajské nemocnice a dvě zrušil

Jeho návrh je velice podobný tomu, jak by síť nemocnic změnil majitel společnosti Multiscan Sotirios Zavalianis. Ten krajským politikům před dvěma lety navrhl, že nemocnice koupí.

"Na mém názoru se od té doby nic nezměnilo. V Pardubickém kraji jsou dvě nadbytečné nemocnice, to je Chrudim a Litomyšl. Tam bych nechal jen nějakou internu, nejběžnější chirurgii a ambulance. Veškerou péči bych shromáždil do zbývajících tří. Ve Svitavách, Ústí nad Orlicí a především v Pardubicích," uvedl Zavalianis.

Nic tak radikálního se v nejbližší době nedá čekat. Ovšem i zrušení jen jednoho dětského oddělení, kterému chybějí pacienti a lékaři, může vyvolat dominový efekt. Bez dětského oddělení jen obtížně může fungovat gynekologie s porodnicí.

A nechat v nemocnici jen internu a chirurgii? Bude to ještě nemocnice? Ovšem něco se stát musí. Vždyť situace došla tak daleko, že chrudimská i pardubická nemocnice musely na kraji žebrat o vybudování takové samozřejmosti, jakou je centrální sterilizace. Chrudim svolení dostala. Krajská nemocnice zatím ne.