Politici se přou, kdo v Pardubickém kraji rozmetal autobusové spoje

Kraj nechal loni pod taktovkou firmy Oredo (organizátor regionální dopravy, vlastní ho napůl Pardubický a Královéhradecký kraj) radikálně změnit jízdní řády. Jenže se to nepodařilo.

Stovky lidí se nedostanou do práce a děti včas do škol. Autobusy jim ujíždějí nebo je míjejí, kolem Pardubic, Hradce a Chrudimi zase začalo jezdit autobusů více a nejsou vytížené.

"Musím se přiznat, že jsem se při nedávné schůzce Oreda a pana náměstka Tichého se starosty ve Vysokém Mýtě styděla, že jsem krajská zastupitelka," přiznala Věra Rybová.

"Všichni mě znají a všichni samozřejmě vědí, že v zastupitelstvu jsem. Copak s tím nemůžete nic udělat, ptali se mě někteří z nich," dodala choceňská lékařka.

Je viníkem Oredo a náměstek Tichý?

Krajští zastupitelé o řádech, které pro kraj zpracovala firma Oredo, hlasitě debatovali déle než hodinu. Hledali odpověď na jednoduchou otázku: Kdo za to může?

Politici se většinou shodli na tom, že společnost Oredo a také náměstek hejtmana Jan Tichý. Firma najatá na vylepšení spojů za necelého půl roku dokázala zničit to, co kraj pečlivě připravoval několik let.

Z politického hlediska má zase máslo na hlavě Tichý, který by se rád stal novým hejtmanem. "Dozor nad řády měl na starost náměstek Tichý," ukázal prstem právě na něj stávající šéf kraje Radko Martínek.

Daleko více výtek však museli vyslechnout zástupci Oreda. "Ono je velmi absurdní pouštět se do tak rozsáhlých změn v pěti lidech. Snahy Oreda připomínají utržený vagon, který se nedá zastavit. A když dojde k havárii, musí se začít úplně znovu," řekl radní Jiří Brýdl.

Jízdní řády se budou měnit

Hlavní důvod ale nevidí v samotné poradenské firmě, nýbrž v jejím výběru. "Navíc tu nefungovala průběžná kontrola. A pokud ano, tak velmi špatně," dodal radní.

Chyby při organizaci dopravy přiznal i hejtman Radko Martínek, podle něhož krajská rada zadala úkoly a za jejich plnění se musí někdo zodpovídat. "A v případě neplnění se musí vyvodit závěry," dodal hejtman, podle něhož má tuto oblast na starosti odbor dopravy.

Není ale žádným tajemstvím, že plánovači jen poslouchali pokyny náměstka Jana Tichého z ČSSD. "Lidé z Oreda se tím při jednáních na obcích s rozšířenou působností ani netajili," shoduje se hned několik zastupitelů, kteří se těchto schůzek zúčastnili.

Zastupitelé se dohodli, že do březnového zasedání úředníci připraví ke kontrole všechny materiály, které se spolupráce s Oredem týkají. Od podmínek výběrového řízení až po smlouvu na 18 milionů korun.

Ten, na kterého výtky mířily nejvíc, náměstek odpovědný za dopravu Jan Tichý, toho moc nenamluvil. "Zpracováváme připomínky a Oredo do 5. března musí vyvěsit návrhy jízdních řádů," řekl.