Nové přejezdy za 40 milionů trať na Svitavsku vylepší, ale nezrychlí

11:11 , aktualizováno 11:11

Trať mezi Žďárcem u Skutče a Svitavami se dočká modernizace železničních přejezdů. Na to, aby se vrátil život do málo používané části železnice za Čachnovem, to však stačit nebude. Vlaky tam musí jezdit příliš pomalu a ani nové přejezdy to nezmění.