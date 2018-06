Nevěřím, že jsem ho smrtelně zranil, říká muž souzený za útok v baru

Petr Koníček šel z oslavy matčiných padesátin. Jindřich B. byl na firemním večírku v baru Díra. Dva mladí muži se do té doby v Poličce nikdy nepotkali. Až 3. prosince 2017.

Tehdy se na chodbě u baru Díra strhla opilecká bitka. Podle spisu Koníček poškozeného napadl poté, co se spolu pohádali. Útočník oběť přitiskl ke zdi a strhl ji na zem.



„Obžalovaný způsobil poškozenému krevní výrony ve vlasové části hlavy, zlomeninu lební klenby a spodiny vlevo, krvácení do prostoru nad tvrdou plenou mozkovou vlevo s útlakem levé polokoule mozku a otok mozku. Poškozený na následky tohoto zranění téhož dne zemřel,“ přednesl státní zástupce Milan Vacek.



Podle obžaloby se tak Koníček dopustil ublížení na zdraví a výtržnictví. Za to mu hrozí až deset let za mřížemi.



Poškozený upadl do bezvědomí, pomoc prý ale odmítl

Šestadvacetiletý Koníček ale vinu odmítá. Jak vypověděl, nevěří, že Jindřicha B. smrtelně zranil.

„Pokřikoval na mě. Kamarád, co byl se mnou, řekl, že odcházíme. Uslyšel jsem ale nadávky, tak jsem se vrátil a strčil ho do hrudníku. Padal na záda, nesnažil se zachytit,“ vypověděl Koníček. On i poškozený byli v tu dobu pod vlivem alkoholu.

Podle spisu se Koníček nad zraněným mužem skláněl, poškozený totiž na chvíli upadl do bezvědomí. Někdo ze svědků volal záchrannou službu a hovořil s operátorkou.

Poškozený se však podle Koníčka po chvíli zvedl a první pomoc odmítl. „Vulgárně mě poslal někam a vrátil se ke své partě. V pondělí v práci mi pak policisté řekli, co se stalo,“ řekl soudu Koníček.



Při hlavním líčení se do něj zavrtávaly pohledy pozůstalých, kteří zaplnili takřka polovinu soudní síně. „Je vás tady moc. Kdo jste volaní jako svědci, opusťte jednací síň,“ vyzvala přítomné soudkyně Krajského soudu Anna Sobotková. Část příbuzných se zvedla a odešla.



Pozůstalí žádají odškodnění 11 milionů korun

Rodina zemřelého žádá necelých 11 milionů korun jako náhradu nemajetkové újmy. Podle právního zmocněnce pozůstalých Slavomíra Korečka se za celou dobu od incidentu nesnažil obžalovaný poškozenou rodinu kontaktovat, ani projevit lítost.

„Přemýšlel jsem, jak to podat, ale nevěděl jsem jak, abych si nepřitížil. Radil jsem se, ale abych si to nechal napsat, to ne,“ řekl k tomu Koníček.



Rozsudek zatím nepadl, hlavní líčení pokračuje výslechy svědků. Svá vyjádření přednesli i soudní znalci.