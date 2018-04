Nesmíte lhát ani slibovat, říká policistka, která hovoří se sebevrahy

"První kontakt jsem se sebevrahem navázala a zhruba po hodině a půl přerušovaného hovoru jsem se dozvěděla, kde se pravděpodobně nachází," řekla Hana Kvasničková. Nikdy totiž nelze odhadnout, v jakém psychickém stavu dotyčná osoba je. Po dlouhých hodinách se podařilo zoufalého muže přemluvit k osobnímu setkání.

"Během rozhovoru se muž svěřil o svých starostech a problémech, které mu život připravil. My jsme většinou po dlouhé době první, kteří jsou ochotni vyslechnout zlomeného člověka. Nevěřil, že k němu někdo přijde. Bylo chladno, zima a pršelo. Sedli jsme si do auta a muž spustil dlouhý monolog. Postupně jsme se společně vraceli k určitým fázím jeho života," přiblížila Hana Kvasničková poslední z mnoha případů ve své praxi.

Jen za rok jich má asi dvacet podobných. Za dobu své policejní kariéry vyjednavače měla jen jediný případ, kdy jí sebevrah nedal šanci s ním mluvit a svůj čin dokonal.

Smyslem jednání je ukázat sebevrahovi jinou cestu

Podle ní pokud chce někdo spáchat sebevraždu, tak ji pravděpodobně i spáchá.

"Pokud se zavčasu dovíme o takovém úmyslu, je velká šance na záchranu. Takový člověk může hledat na poslední chvíli pomoc, chce někomu sdělit, co chce udělat. Snažíme se pak takového člověka vrátit zpět do života. To je smysl vyjednávání se sebevrahem. Ukázat mu jinou cestu. On bohužel vidí jen tu svou - sebevraždu."

Nejdůležitější je podle ní vyslechnout člověka, kterému se zhroutil svět a sám nevidí jinou možnost v životě, než si ho vzít. Při kontaktu nesmí vyjednavač nikdy lhát, musí se vyvarovat planých slibů a věřit, že snaha o pomoc člověku v nouzi bude mít dobrý konec.

Za šťastný konec posledního případu mohou vyškolení pracovníci na operačním středisku hasičů i skvělý postup policejního vyjednavače. "Tyto situace nikdo ze záchranářů nemůže podcenit," dodala mluvčí HZS Pardubického kraje Vendula Horáková.