Polední telegram zastavil Pardubice. Vznikla republika

Co se dělo po vyhlášení republiky v kraji Pardubice

Bezprostředně po oznámení kapitulace Rakouska a vzniku Československa vznikaly spontánní průvody městem. Následující den zorganizovala mládež a nižší důstojníci už bývalé c. k. armády symbolický pohřeb Austrie. K reálce pak nadšenci přivezli hasičský žebřík a strhli rakouskou orlici. Chrudim

Také sem přišla telefonická zpráva krátce po poledni. Během chvíle do města dorazilo zvláštní vydání novin, které oznamovalo vyhlášení samostatnosti. Kdosi jej vyvěsil na meteorologický sloup před muzeem, ten byl vzápětí obležen davy lidí. Vojáci hromadně zahazovali čapky rakouské armády a sráželi symboly mocnářství z budov. Od sedmi hodin večer už ulicemi města proudily průvody, které se zastavovaly u projevů řečníků na různých místech. Vysoké Mýto

Národní výbor až do poslední chvíle vyzýval lidi, aby se zdrželi jakýchkoliv projevů. Po kapitulaci Rakouska se však i tady objevovaly červenobílé prapory, aniž by v tu chvíli někdo tušil, jaká zpráva a odkud vlastně přišla. "Národ v poslušnosti neobstál," psal o události ve Vysokém Mýtě deník Východ. Přelouč

První zprávy přinesly radostné vzrušení. Ze škol a úřadů se začaly shromažďovat obrazy státníků a znaky mocnářství, lidé je nosili do Občanské záložny. Večer pak procházela zejména mládež městem za zpěvu národních písní. "Pravému demokratismu a smyslu pro sociální spravedlnost musí se nyní učiti někteří nadutci: radikální mluvkové a vlastenci při džbánku," zaznělo při jednom z četných projevů. Svitavy

Dění v Sudetech, kam spadaly i Svitavy, bylo ovlivněné silnou německou populací, která se až do 10. listopadu odmítala podřídit pražské vládě. Svitavy proto na svobodu 28. října ještě musely čekat, když ani po tomto datu například nemohly otevřít českou školu. Ústí nad Orlicí

Stavitel Schüler přivezl 500 výtisků novin Východ z Pardubic. Na dně Tiché Orlice skončily symboly Rakouska. Klub českých turistů vydal parte matce Austrii a umístil je na nástěnku.