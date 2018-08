Povodí Labe už má stavební povolení na velký poldr na Chrudimsku

„Státní podnik je vykoupil, všechny stojí v budoucím zátopovém území,“ řekla mluvčí Povodí Labe Hana Bendová.

Obyvatelé Kutřína, kteří proti vzniku poldru marně bojovali, se mu tedy neubránili. „Jsme zklamáni, po léta jsme bojovali za to, aby tam poldr nebyl. S jeho stavbou jsme se nesmířili, protože si říkáme, že je nesmysl dělat tam suchý poldr, když řeka tři roky po sobě vysychá a někdy tam neteče ani kapka vody. Větší význam by mělo vybudovat tam přehradu s vodou, byť třeba napuštěnou jen do jedné třetiny. Nikdo by proti ní nebyl, protože každý ví, jaká jsou dnes sucha,“ řekl předseda spolku Kutřín 42 Jiří Albrecht.

Číslo v názvu sdružení odpovídá v době jeho založení počtu obyvatel této osady spadající pod obec Perálec. Tamní starostka Milada Drahošová se však odmítla ke stavbě vyjádřit.

Budování poldru postihne i letní tábor Krounka, do něhož každoročně míří přibližně 60 dětí a 15 vedoucích. „Bude to pro nás velká ztráta. Příroda v okolí je nádherná, nikde nenajdete místo, které by se tomuto podobalo. Je skvělé jak pro děti z pohledu pořádání her, tak pro procházky po okolí. Zatím nevíme, kde budeme za rok,“ řekl vedoucí tábora David Kaliba.

Podle něj bude tábor přesně ve středu budoucího poldru a v první fází ho budou využívat stavebníci, až potom se zbourá. Majitelé čtyř stavení i vlastník tábora firma Skanska odškodnění už obdrželi.

Hráz bude vysoká až 18 metrů

Záměr protipovodňové stavby začal vznikat po velkých záplavách v roce 1997. Suchá retenční nádrž na Krounce má ochránit oblast v povodí řeky Novohradky, do níž se Krounka vlévá. Při povodních by poldr zadržel přívalovou vlnu přítoku do doby, než záplavy v Novohradce odezní.

„Povodí Labe chce u Kutřína postavit mohutnou hráz dlouhou 136 metrů a vysokou 17,5 metru. Pro odtok vody bude opatřena třemi základovými výpustmi a bočním bezpečnostním přelivem. Při stoleté povodni bude poldr schopen zachytit asi 3,7 milionu krychlových metrů vody, zatopí se při tom plocha 68 hektarů,“ uvedla Hana Bendová.

Povodí Labe také vykoupilo 24 hektarů pozemků pod budoucí hrází a v úseku Martinického potoka, který se bude zároveň revitalizovat. Na dalších téměř 50 hektarech vázne kvůli možnému rozlivu věcné břemeno. Některé pozemky musel vyvlastnit nebo omezit vlastnická práva jejich majitelů.

Náklady stavby se odhadují zhruba na 460 milionů korun. Povodí Labe ji chce financovat s pomocí programu ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi. Stavební povolení zatím nenabylo právní moci. Pokud vše půjde podle plánu, měl by se poldr začít budovat na podzim příštího roku, hotový bude o tři roky později.