Od prosince zaplatí černí pasažéři v Pardubicích až 1 500 korun

Každý rok chytí revizoři v pardubických autobusech a trolejbusech deset tisíc lidí bez zaplaceného jízdného. Na pokutách dopravní podnik vybere asi čtyři miliony korun. Toto číslo však nejspíše půjde brzy nahoru. Od prvního prosince se totiž zvyšují pokuty za jízdu na černo. Při placení ihned ve voze nebo do patnácti dnů od přestupku si lidé musí připravit 800 korun. Později to pak bude 1 500. U dětí do 15 let to je v prvním případě 500 korun a ve druhém tisíc. Pokuty, které se podniku nepodaří vybrat, odprodává soukromé vymahačské firmě. Ta má podle ředitele DP Tomáše Pelikána při vymáhání úspěšnost asi 30 procent.