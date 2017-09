Šedesátník pobodal svého vrstevníka, život napadenému zachránila operace

Událost se stala v sobotu. „Šedesátiletý muž pobodal o rok staršího muže, jehož zranění si vyžádalo okamžitý transport leteckou záchrannou službou do nemocnice na operační zákrok. Díky němu mu lékaři zachránili život,“ uvedla policejní mluvčí Eva Maturová.

Případ vyšetřují krajští kriminalisté. Obviněnému muži hrozí 10 až 18 let vězení.

Policie zatím vzhledem k počáteční fázi vyšetřování nechce k případu sdělovat bližší informace.

„Kvůli zdravotnímu stavu ještě nebyl vyslechnut poškozený, mohl by třeba něco spatřit v televizi a pak by se mu to mohlo zkreslit. Popřípadě svědkové z okolí by mohli říkat to, co viděli v novinách či v televizi, proto nedáváme žádné bližší informace, jestli se útočník s obětí znali, zdali na sebe křičeli nebo co bylo předmětem sporu,“ dodala Maturová.