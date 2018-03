Za pokus o vraždu v Chrudimi dostal starší muž pět let vězení

16:20 , aktualizováno 16:20

Za pokus o vraždu poslal soud na pět let do vězení jednašedesátiletého Jiřího Kopečka. Vloni 9. září podle spisu bodl v suterénu rodinného domu v Chrudimi-Vlčnově nožem do břicha o rok mladšího muže.