Zaplaťte za reklamu, píší podvodníci lékařům. Někteří peníze raději poslali

„Žádáme, abyste průběhu dne zaplatili částku abyste neměli problém mame nahrávání hovor kde jste souhlasili s registrací,“ stojí například v jednom takovém e-mailu podepsaném „vymahaci agent“.

„Poškozených jsou v tuto chvíli desítky, nicméně předpokládáme, že jejich počet je mnohonásobně vyšší. Někteří podvedení již reklamní služby zaplatili, aniž by službu vyžádali anebo jim byla fakticky poskytnuta,“ uvedla mluvčí policie Pardubického kraje Markéta Janovská.

Podvodníci totiž svým obětem i telefonují. Podle Janovské hovoří pachatelé špatně česky, nejčastěji slovensky.

Vyhlédnutým lidem vyhrožují, že do zaplacení dlužné částky budou vedeni v registru dlužníků, do kterého mají přístup všechny bankovní a nebankovní instituce. V případě žádosti o úvěr, hypotéku, leasing nebo smlouvy s mobilním operátorem by vydíraný nedostal šanci peníze dostat kvůli zablokování bankovního účtu. Musel by jen čekat, až pohledávku převezme exekutor.

„Policisté apelují na občany, firmy a zvláště lékaře – kdokoliv z vás, kdo byl takto osloven nebo obdržel fakturu na reklamní služby, ověřte si, zda jste si uvedené služby opravdu objednali a případně si nechte poslat smlouvu. Jinak za služby neplaťte,“ dodala mluvčí policie.