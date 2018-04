Podvodníci s drahými filtry nejsou od nás, varují pardubické vodárny

Nabízené systémy údajně výrazně vylepší kvalitu vody. Jedná se však o podvodníky, kteří z lidí chtějí pouze vymámit peníze.

Firma Vodovody a kanalizace Pardubice (VAK) vylučuje možnost, že by šlo o její zaměstnance.

"Pitná voda dodávaná veřejným vodovodem je zdravotně nezávadná a pravidelně kontrolovaná, splňuje ve všech parametrech požadavky stanovené platnými právními předpisy a není nutné vodu dále upravovat," uvedl mluvčí VAK Aleš Hudec.

Dodal, že prodejci, kteří se snaží využít důvěřivosti lidí, nejen porušují zákaz podomního prodeje, ale zřejmě se také dopouštějí trestného činu tím, že se vydávali za pracovníky VAK.

"Doporučujeme našim zákazníkům, aby před vpuštěním rádoby kontrolorů požadovali vždy předložení identifikační karty. K ověření, zda jde skutečně o zaměstnance VAK, je možné využít bezplatnou linku zákaznického centra společnosti 800 401 001, která je v provozu nepřetržitě," dodal Hudec.

Pokud obyvatele Pardubic navštíví podomní prodejci, neměli by od nich nic kupovat. Naopak, nejlepší řešení by bylo získat na ně kontakt, například vizitku pod záminkou, že si to rozmyslí a zavolá jim, a neprodleně kontaktovat městskou policii nebo zástupce příslušného městského obvodu.