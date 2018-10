Šedesát let? Žádný problém, říkají dnes zaměstnavatelé

S ohledem na dnešní minimální počet nezaměstnaných mají starší lidé v předdůchodovém věku vyšší šance na pracovní uplatnění. Nastala doba, kdy věk není až takovým handicapem.

„Kluci systemáci hledají dalšího sympaťáka do party, který jim helpne s programováním řídicích systémů. Baví tě učit se nové věci? Super, hledáme tebe. Účast na rockových akcích povinná.“ Také takový inzerát na profesi systémového inženýra visí na desce úřadu práce. A personalistka tohoto zaměstnavatele potvrzuje, že i zájemci kolem šedesátky mají šanci, protože dnes prostě chybí lidi. „Není problém, jestli máte zkušenosti, určitě vás vezmou do party. Pošlete životopis,“ reagovala Lucie Havelková ze společnosti SUMO Přelouč.

Firma Logistic Service Center v areálu Starzone v Černé za Bory hledá administrativní pracovníky v logistice a také první reakce její personalistky je vůči starším zájemcům o práci vstřícná.

„A nevadí vám, že půjdu brzy do důchodu?“ „Ne, určitě ne, záleží na vašich zkušenostech, vašem očekávání a znalostech,“ odpověděla Jitka Chudobová.

Vzápětí však dodává: „Jen upozorňuji, že je to práce na dvanáctihodinové směny denní a noční, pracuje se i o víkendech.“ Po prozrazení novinářské identity potvrzuje, že pro lidi před důchodem bývají tyto směny skutečně problémem, mladší se přizpůsobí spíše.

Úřady práce zvlášť sledují skupinu starších 55 let a zatímco jich bylo například před čtyřmi lety v Pardubickém kraji čtyři tisíce, ke konci letošního září jen 1 600. Celkem v kraji firmy nabízejí téměř 35 tisíc volných míst.

Kdo chce pracovat, práci má

„Zaměstnavatelé si dříve víc vybírali a zdůrazňovali, že chtějí mladé lidi do mladého kolektivu. Ačkoli antidiskriminační zákon říká, že si podle věku nelze zaměstnance vybírat. Jeden zaměstnavatel mi třeba řekl, že starší člověk má své zažité způsoby života a že chce pracovat od sedmi do půl čtvrté, ale jeho firma začíná pracovat v devět hodin. A že si proto raději vezme mladšího člověka, který se přizpůsobí. Dnes si už firmy podobné podmínky nedávají, chtějí hlavně někoho, kdo chce pracovat,“ řekl ředitel pardubické krajské pobočky úřadu práce Petr Klimpl.

Podíl nezaměstnaných ke 30.9. 2018 Česká republika 224 331 3,0 % Pardub. kraj 6 285 1,9 % z toho 1 617 nad 55 let okr. Chrudim 1 226 1,8 % okr. Pardub. 2 136 1,9 % okr. Svitavy 1 482 2,2 % okr. Ústí n/O 1 441 1,6 % Jihočeský kraj 2,0 % Plzeňský kraj 2,0 % Praha 2,1 % Královéhr. kraj 2,2 % Moravskosl. kraj 4,6 % Zdroj: Úřad práce ČR

Podle zákona o zaměstnanosti jsou úřady práce povinny věnovat skupině lidí nad 55 let větší pozornost poradenstvím i rekvalifikacemi. „Ale situace na trhu práce je dnes taková, že zaměstnavatelé berou v podstatě každého, kdo chce pracovat,“ řekl Petr Klimpl.

Úředníci obzvlášť sledují zaměstnanost starších žen. „Ženy nad 55 let to mají dlouhodobě a tradičně těžší, protože pořád existuje u zaměstnavatelů předsudek, že starší žena nebude tak pružná, tak stabilní, nebude mít takovou znalost výpočetní techniky a podobně. Ženy to mají těžší, přestože v mnoha věcech předčí své mladší kolegy nebo kolegyně zkušenostmi pracovními nebo životními. Nemají už také malé děti, takže mohou pracovat déle, nemají omezení, které mají maminky,“ řekla ředitelka Odboru zaměstnanosti na pardubickém Úřadu práce Eva Mikšová. Podle ní jsou navíc už díky životní praxi uzpůsobeny k tomu, aby zvládly trvalý životní zápřah.