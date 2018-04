Český futsalista Rešetár: Ani náš nejlepší výkon na Rusko nestačil

I přes výborný výkon v pondělním osmifinále s Ruskem se Češi po prohře 0:3 s mistrovstvím loučí, přesto je samotný postup do osmifinále na MS v Thajsku pro Českou reprezentaci historicky jedním z největších úspěchů.

Velkou zásluhu na postupu ze skupiny měl nejproduktivnější český hráč Lukáš Rešetár, který sice skóroval pouze jednou, ale hned několikrát branku vypracoval pro své spoluhráče.

"Vždy je prostor pro zlepšení, ale já jsem odevzdal maximum. Byl jsem u šesti ze sedmi vstřelených branek, jen je škoda, že se nepřidali i další. Já jsem se sebou spokojený," přiznal po návratu do Čech chrudimský Lukáš Rešetár.

Dá se považovat osmifinále na mistrovství světa za úspěch?

Mnoho reprezentací z Evropy se na MS vůbec nedostalo, takže postup ze skupiny do osmifinále považuji za velký úspěch.

Kam ho ve své kariéře řadíte?

Asi hned za bronz z mistrovství Evropy 2010, ten je pro mě asi nejvíc.

Vyřadilo vás Rusko, přitom to byl z české strany dobrý výkon ...

Rusko bylo těžký soupeř s pěti Brazilci v sestavě, jeden z favoritů celého turnaje. Věděli jsme, že bychom museli mít hodně štěstí, abychom je porazili. Nakonec jsme trochu štěstí měli, ale ne tolik, kolik bychom ho na výhru potřebovali. I tak to byl asi náš nejlepší výkon na turnaji. V zápase vyhrál lepší tým a my jsme to respektovali.

Rusko neinkasovalo už čtyřikrát. Mají opravdu tak neprostupnou obranu?

Hrají dobře a nepouštějí soupeře do šancí. My jsme si jich pár vypracovali, ale ty nám pochytal jejich výborný gólman. Navíc tam mají ty Brazilce, kteří hrají dobře dopředu a vytvářejí si hodně šancí, takže i kdyby inkasovali, tak mají takovou sílu, že ty góly dají.

Co říkáte na pět Brazilců v ruském dresu?

Mně se to nelíbí. Podobně je na tom Ázerbájdžán, kde je také plno Brazilců. Kdyby se to tímto trendem ubíralo, tak z toho za chvíli bude mistrovství světa brazilských hráčů. V Rusku to dělají v zájmu republiky. Jsou schopni udělit občanství komukoliv za krátkou dobu. U nás v Čechách je to zdlouhavý proces, přitom tam to jde prakticky ze dne na den. FIFA s tím podle mě bude muset začít něco dělat.

Jak vám vyhovovalo zařazení do čtveřice s chrudimskými spoluhráči Slováčkem a Kopeckým?

Je to pro nás výhoda, máme spolu hodně odtrénováno. Na reprezentačním srazu není tolik času na nějaké velké nacvičování. A trenér to tak asi i vnímá, protože hráče z týmů, jak od nás z Chrudimi, tak i z brněnského Tanga, staví dohromady a ví, že jsme z klubů sehraní. I když s Matějem Slováčkem nehrajeme v Chrudimi v jedné čtyřce, tak spolu trénujeme a víme, comá jeden od druhého čekat.

Zápas s Egyptem se vám nepovedl, věřil jste po něm v postup?

Věřil a věděl jsem, že Srbové jsou těžký soupeř. Remíza s nimi nám sice zajistila postup, ale právě na silné Rusko.

Už v pátek hraje Chrudim na Kladně, budete připraven?

Zdravotně jsem v pořádku, ale máme dohodu s trenérem, že po náročném programu nás bude šetřit, tak uvidím.

Jak se vám líbilo v Bangkoku?

Je to zvláštní město. Pro mě to bylo něco nového. Jsou tam jak luxusní hotely, tak i špína a bída.

A jak vám chutnalo místní jídlo?

Až když jsme vypadli, tak jsme vyzkoušeli nějaké místní speciality. Předtím jsme neměli odvahu, ale po vypadnutí jsme místní dobroty ochutnali.