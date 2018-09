Plechovek v regionu přibývá, kontejnery však chybí

Město zatím neuvažuje o tom, že by pořídilo kontejnery na plech.

„Občané mohou odevzdat zdarma kovy na všech osmi sběrných dvorech v jednotlivých částech města Polabiny, Rosice, Ohrazenice, Svítkov, Dražkovice, Pardubičky, Nemošice a Dražkovice,“ řekl vedoucí odboru životního prostředí pardubického magistrátu Miroslav Míča.

Nákup kontejnerů radnice, která se jinak často chlubí tím, jak se v Pardubicích skvěle recykluje, neplánuje.

„V současné době není efektivní rozmísťovat sběrné nádoby. Tento odpad spontánně mizí i od stanovišť kontejnerů. Z důvodu vysoké výkupní ceny nejen barevných kovů, ale i železa občané odevzdávají kovy ve výkupnách,“ uvedl Míča.

Lidé ve Svitavách mají oproti tomu šanci využít možnost třídit kovy na pěti místech, kde stojí kontejnery. A pokud bude zájem, bude se jejich počet zvyšovat.

„V rámci stávajících kontejnerových stání, určených k separaci recyklovatelných složek odpadu, je zatím v prvotní fázi umístěno pět šedých kontejnerů určených k recyklaci drobného kovového odpadu,“ řekl Vít Baránek z odboru životního prostředí Městského úřadu ve Svitavách.

Podle údajů společnosti Ekokom se za druhé čtvrtletí tohoto roku ve Svitavách vytřídilo 320 kilogramů drobného kovového odpadu prostřednictvím těchto kontejnerů.

V plánu odpadového hospodářství města se počítá s postupným rozšiřováním sběru kovů na další kontejnerová stání, tedy s nákupem a umístěním dalších kontejnerů na kov na stávající kontejnerová stání.

V Ústí nad Orlicí plechovky začali třídit tento měsíc. Na pěti místech mají lidé možnost vyhazovat do kontejnerů drobný kovový odpad i plechovky. Město si vyjednalo také bezplatný svoz tohoto odpadu.

„Šedé nádoby lidé najdou na Knapovci pod komunitním centrem, v Hylvátech v ulici Třebovská u Konzumu, v Kerharticích na Sokolské ulici za obchodem Adámek, v Černovíru a v Letohradské ulici u Penny marketu. Kromě toho mohou kovy občané již řadu let odnášet do sběrného dvora,“ říká vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Ústí nad Orlicí Tomáš Kopecký.

Pokud se městu třídění osvědčí, bude síť zvonů rozšiřovat. Kromě nových sběrných míst mohou občané nejen z Ústí nad Orlicí odevzdávat bezplatně vysloužilé elektrospotřebiče ve sběrném dvoře v Ústí nad Orlicí a do sítě třinácti kontejnerů od společnosti Asekol v ulicích města.

„Přes odpadový systém města občané odevzdávají ročně přibližně 63 tun kovů,“ dodal Tomáš Kopecký.

Chrudim, druhé největší město kraje, neuvažuje o tom, že by na ulice postavilo šedé kontejnery na plechovky. „Ve městě žádné sběrné nádoby na sběr kovů nejsou a zatím o tom neuvažujeme. Kovy lze předat do několika sběren druhotných surovin na území města nebo do sběrného dvora,“ uvedla Dana Fraňková z chrudimské radnice.

Plechovky jsou dražší, ale lidé si za ně rádi připlatí

Prodej nápojů v plechu je přitom na vzestupu a všimli si toho i výrobci. Přidávají nové linky, rozšiřují řady nápojů, které do plechovek stáčejí. Zároveň jde o obal, jehož výroba je nejproblematičtější a jehož recyklace je zatím mezi ostatními obaly u piva a nealka nejméně rozvinutá.

„Plechovky rostou u limonád rychleji než půllitrovky petky, i když větší podíl zatím nemají. Petové balení není tak sexy jako plechovka,“ uvádí za značku Pepsi její manažer Michal Šlechta s tím, že plechovka je sice nejdražší balení na trhu, ale lidé už na cenu tolik nekoukají.

„Růst poptávky po pivu v plechovkách je markantní a bude stále rychleji pokračovat i v příštích letech,“ přidává se i Petr Menšík, sládek Pivovarů Svijany.

Proto letos v březnu otevřeli novou linku na stáčení piva do plechovek. Nové linky vznikají i jinde, Prazdroj ji otevřel loni a od té doby dodává osm variant plechovek od 200 do 1 000 mililitrů. Radegast, ze stejné skupiny, plánuje novou linku dokončit do roku 2020.

Mluvčí Pivovarů Staropramen Denisa Mylbachrová však připomíná celková čísla společnosti Nielsen, podle kterých zatím stále vede sklo – v půllitrové lahvi se prodá přes šedesát procent baleného piva. Další čtvrtina míří k zákazníkům v PET lahvích a 15 procent v plechovkách. Ty však rostou nejrychleji, loni o dvacet procent.

Boom zažívá plech i v nealku. Výrobci do plechovek dávají stále více druhů nápojů. „Vinea Frizzante v plechu je jednou z našich nejúspěšnějších novinek,“ uvedla Jaroslava Musilová, mluvčí Kofoly.