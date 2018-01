Platy a mzdy v Pardubickém kraji budou růst. Vyjednává se o kolik

Například společnost Saint-Gobain Adfors CZ, která v Litomyšli a Hodonicích u Znojma vyrábí sklovláknité tkaniny, zvýší mzdy až o 13,5 procenta. Na dělnické pozici mzda v příštím roce vzroste na průměrných třicet pět tisíc korun. Průměrné mzdy v Pardubickém kraji se aktuálně pohybují pod hranicí dvaceti šesti tisíc korun.

„Reagujeme tím na aktuální situaci na trhu práce, která klade na pracovníky nebývalý tlak. Naše společnost dlouhodobě roste, má dobré hospodářské výsledky, což nám umožnilo poměrně výrazné navýšení mezd v letošním a příštím roce,“ uvedl ředitel firmy Miloš Pavliš.

Jedním z největších zaměstnavatelů v Pardubickém kraji je firma Foxconn, která zaměstnává 3 100 lidí. Ti se zvýšení mezd dočkají.

„Ve srovnání s úrovní roční inflace rostly mzdy ve společnosti v letošním roce téměř dvakrát rychleji. V dalším zvyšování mezd budeme pokračovat i v roce 2018. Vzhledem k tomu, že vedení společnosti zatím neobdrželo návrh odborové organizace, nebudeme cíl navýšení zatím komentovat. Naším cílem je udržet si pozici jedničky mezi zaměstnavateli v regionu a přilákat do zaměstnání nové kolegy na stávající i nové zakázky, které společnost Foxconn získala,“ řekl mluvčí Foxconnu Pavel Tuček.

Do dvou týdnů by o navýšení platů mělo být jasno i v obou velkých semtínských firmách - Synthesii a Explosii.

Tam se nyní průměrná mzda pohybuje v rozmezí 26 tisíc až 32 tisíc korun. „Je předpoklad, že ve firmách dojde k navýšení mezd, ale o kolik to bude, se v danou chvíli stále jedná,“ řekl za odborovou organizaci Josef Hostinský.

Podniky nabízely téměř devatenáct tisíc volných míst

Také v největší krajem zřizované firmě, Nemocnici Pardubického kraje, která sdružuje čtyři nemocnice a má 4 600 zaměstnanců, stále jednání o kolektivní smlouvě na rok 2018 probíhá. Vedení společnosti jedná se třinácti odborovými organizacemi. Dosud se uskutečnila dvě kola jednání, další bude následovat v polovině ledna.

„Za období 2015 až 2017 jsme zvýšili mzdy v celkovém objemu téměř o půl miliardy korun. Nyní počítáme s tím, že tak jako v předchozích dvou letech do mezd rozpustíme vše, co nám umožní úhradová vyhláška pro rok 2018,“ uvedl generální ředitel Tomáš Gottvald.

Firmy potřebují plnit zakázky, nové pracovníky ale shánějí těžko a ty stávající si chtějí udržet. V listopadu podniky prostřednictvím úřadů práce nabízely téměř devatenáct tisíc volných míst, což je nejvíc v historii krajů. Společnosti stále hledají nové cesty, jak vhodné kandidáty do firmy získat.

„Osvědčilo se nám otevření poboček společnosti v místech, kde je koncentrace lidí s potřebným vzděláním, například Praha nebo Brno. Dalším způsobem je akvizice menších společností, z nichž vznikají další pobočky naší společnosti,“ řekla Lenka Stejskalová Reichová z firmy Era.

Pardubický výrobce radarů a leteckých systémů pro civilní letiště nepřidává pracovníkům plošně, ale podle pracovních výsledků. Dvakrát ročně dostávají všichni zaměstnanci odměny, které se vážou na hospodářské výsledky. V několika posledních letech byly rekordní. Podnik zaměstnává kolem 400 lidí, z toho 60 procent z nich má vysokoškolské vzdělání.

Vedení firem předpokládají, že jedinou motivací nejsou pro zaměstnance jen peníze. Doufají, že pracovníky zaujmou i další benefity či že nemusejí za prací dojíždět. Na podzim firma Schaeffler Production CZ (dříve INA) otevřela ve Svitavách nový závod. Přijala do něj 270 lidí, do tří let se má rozrůst až na tisíc zaměstnanců. Dělníci si letos v podniku vydělali v průměru 28 000 korun. Podle jednatele firmy Mariana Macháčka je pro lidi motivací také to, že mají dobré pracovní prostředí a podílejí se v novém zázemí na výrobě nového produktu.

Růst mezd i výše platů se výrazně liší podle oborů. Textilní firma Hedva, která se svými divizemi zaměstnává 170 lidí, přidá pracovníkům kolem pěti procent. Podle ředitele společnosti Jiřího Ošlejška bude růst mezd obdobný jako v posledních třech letech.

„Textil je platově pod průměrem. Nějaké pracovníky bychom přijmout potřebovali, nahrazují pracovníky, kteří odcházejí do důchodu,“ řekl Ošlejšek.

Společnost Kiekert z Přelouče na Pardubicku zaměstnává 2 500 lidí. Výrobce zámkových systémů do automobilů vyjednávání o mzdách čeká v příštím roce, kolektivní smlouvu s odbory uzavře na konci března. „Podnik výši platů nezveřejňuje. Nějaké navýšení mezd vedení firmy v příštím roce ale předpokládá,“ uvedl generální ředitel Lukáš Hlava.