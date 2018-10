V Mělicích by se mohl těžit písek. Hrozí konec koupání

Tím by se do budoucna mělický a lohenický písník sloučily a spolkl by je nový, zhruba třikrát tak velký. To by podle odpůrců znamenalo vykácení vzrostlého borového lesa, nárůst těžké dopravy, která by odtud vyjížděla po silnicích druhých a třetích tříd.

Proti plánované těžbě, která by mohla podle předpokladů firmy začít v letech 2022 – 2023, se zvedla vlna nespokojených obyvatel nejbližších dotčených obcí, které chtějí být zahrnuty do následně připravovaného vlivu stavby na životní prostředí (EIA), tak, aby byly součástí řízení a dostávaly tedy informace o tom, v jakém stavu se stavba nachází.



Zejména v Lohenicích budou mít lidé stavbu za domy. Cena za parcely v tuto chvíli v dané lokalitě rapidně klesla. „Moc toho teď nenaspíme, chceme zabránit těžbě jednou pro vždy. Proto nyní připomínkujeme záměr investora a chceme být součástí řízení,“ řekl jeden z bojovníků za zachování stávajícího stavu Aleš Prokopec z Lohenic.



V obcích, kterých se těžba nejblíže dotýká, se objevily archy, kde se lidé svým podpisem připojit k nesouhlasu s těžbou.„Během šesti dnů, které jsme na vyjádření měli, jsme posbírali 2317 podpisů na vesnicích a dalších 193 v Přelouči,“ řekl Prokopec.



Nový obří písník odmítá i staronové vedené Přelouče, kam místní části Lohenice a Mělice spadají.



„Pro město je zásah do mělického i lohenického písníku nepřípustný. Tato lokalita je územním plánem určená jako jediná odpočinková oblast pro obyvatele Přelouče a okolí. Stanovení dobývacího prostoru znamená v dalších etapách těžební činnosti zákaz využívání vodních ploch pro veřejnost, což odmítáme,“ uvádí v dopise, který odeslala na ministerstvo životního prostředí rada města Přelouče.



Společnosti České štěrkopísky nepřibližuje k možnému prolomení těžební činnosti fakt, že v platném územním plánu není o těžbě ani zmínka.

„Firma může město požádat o změnu územního plánu, rozhodnutí je poté na zastupitelstvu,“ uvedla mluvčí Přelouče Marcela Gryčová.



Společnost České štěrkopísky, která by měla na území těžit, však bude ještě s městem jednat. „Navržená plocha plánované těžby v ploše celého ložiska štěrkopísků byla pečlivě vybírána, a to právě s ohledem na občanskou zástavbu i rekreační středisko, a to je od těchto ploch vzdálené v rozmezí 50 - 200 metrů,“ řekl za těžařskou společnost Miroslav Mužík.

Ten také tvrdí, že jak plocha ložiska Lohenice, tak i hranice Chráněného ložiskového území, jsou zaneseny v platné územně plánovací dokumentaci obce Lohenice, tedy i města Přelouč, kam jako osada spadají.