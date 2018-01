VIDEO: Dealeři také kradli, policie je zadržela přímo při předání drogy

„Třiadvacetiletý muž je podezřelý ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, dále pak z přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci. Dvaatřicetiletý muž je podezřelý ze spáchání přečinů krádeže, porušování domovní svobody a poškození cizí věci,“ uvedl mluvčí chrudimské policie Jiří Tesař.

Třetí z mladíků je osmnáctiletý, proti zákonu ale jednal ještě jako mladistvý.

Policisté ve spolupráci s psovody zadrželi všechny muže na dvou místech ve stejný čas. Takzvanému toxi týmu se je podařilo dopadnout přímo při předání drogy.

Nejstarší z podezřelých byl parťákem jednoho z dopadených v několika případech vloupání a krádeží.

Dva z mužů byli za obdobnou činnost již dříve potrestáni

Nejmladší v období od září 2016 do letošního ledna prodával či poskytoval zdarma pervitin deseti jiným lidem. Drogu distribuoval v Chrudimi a v Pardubicích. K jeho pravidelným odběratelům patřila i osoba mladší 18 let, kontakt s odběrateli měl v pravidelných intervalech nejméně jednou týdně.

„Třiadvacetiletý muž se prodeji pervitinu na chrudimském okrese věnoval mnohem aktivněji. Drogu prodával nejmladšímu obviněnému a dalším devatenácti osobám. Za roční období od ledna 2017 do ledna 2018 těmto osobám prodal zhruba půl kilogramu pervitinu,“ řekl Jiří Tesař.

Navíc společně s nejstarším obviněným mají na svědomí několik vloupání do budov různých společností, prodejny, rodinného i rekreačního domu. Majitelům mizely veškeré věci, které se daly zpeněžit. Například televizory, nástěnné hodiny, rotoped, několik desítek kusů balení hnojiva, nářadí a další. Celkové škody byly vyčísleny na téměř 400 tisíc korun.

Dva nejstarší muži byli v posledních třech letech za obdobnou trestnou činnost již potrestáni a v současné době jsou tak stíháni vazebně. Nejmladší je stíhán na svobodě.

„Nejstaršímu muži hrozí až pět let, třiadvacetiletému trest od dvou do deseti let a nejmladšímu 2,5 roku pobytu ve vězení,“ dodal Jiří Tesař.