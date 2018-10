Parkovací automaty v Pardubicích budou brát karty a poznají značky

„Díky jednotnému parkovacímu systému budeme mít k dispozici informace o tom, jak jsou daná parkovací místa využívána, a následně budeme moci s těmito informacemi také pracovat a lépe systém kontrolovat,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Požadované technologie budou předmětem soutěže, jejímž prostřednictvím už Pardubice hledají dodavatele inteligentního parkovacího systému. Jakým způsobem budou tyto informace získávány a následně předávány do řídicího centra, ukážou výsledky výběrového řízení.

„Jakou technologii dodavatel v rámci plnění této veřejné zakázky zvolí, bude záležet na něm,“ doplnil Charvát s tím, že v případě této zakázky město navíc využilo možnost vypsat takzvané řízení s uveřejněním.

„Takže bude možné podmínky výběrového řízení doplňovat a upravovat v průběhu řízení po konzultacích s dodavateli,“ řekl primátor.

Z ulic zmizí všechny stávající parkovací automaty

V souvislosti se zavedením jednotného systému inteligentního parkování z města zmizí také všechny stávající parkovací automaty.

„Spolu s dodavatelem monitoringu město soutěží také dodavatele nových parkovacích automatů, které umožní identifikaci vozidel na základě registračních značek a online přenos informací do centrálního systému,“ řekl Charvát.

Výhodou nových automatů bude také možnost platit parkovné prostřednictvím běžné platební karty. „I v tomto případě bude zvolený způsob technologie pro identifikaci záležet na vybraném dodavateli,“ dodává primátor.

Navíc se změní systém vydávání parkovacích karet, které si kupují rezidenti, aby mohli parkovat v blízkosti svých bytů.

„Dalším bodem výběrového řízení je zavedení nového systému výdeje rezidentních a abonentních karet včetně webového portálu pro zákazníka, který by měl celý proces od předregistrace a vložení dokumentů přes editaci dat až po platbu parkovného na vybrané období uživatelům výrazně zjednodušit a ušetřit jim opakované každoroční návštěvy zákaznického centra,“ uvedla mluvčí pardubické radnice Iveta Koubková s tím, že lhůta pro podání nabídek je do 1. listopadu letošního roku.

Nový systém by mohl snížit provoz v ulicích

Zavedení inteligentního systému parkování podpořili před volbami všichni lídři stran, které se dostaly do zastupitelstva. Například podle lídra Sdružení pro Pardubice a šéfa dopravního podniku Tomáše Pelikána by systém mohl snížit i počet aut v ulicích města.

„Nový systém parkování by měl obsahovat jednoduchou aplikaci, která lidi navede na určené parkoviště, které je momentálně volné. Dnes to funguje tak, že jedu do Pernerovy ulice, tam je ale plno, tak jedu přes Masarykovo náměstí do Sladkovského a tam se také nechytím, tak jedu dál a najedu deset kilometrů, než zaparkuji. I toto hledání zvyšuje intenzitu dopravy v ulicích,“ řekl Pelikán.