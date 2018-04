Pardubičtí radní jdou spravit Palackého třídu. Lidé jim poradí jak

Centrum Pardubic se v minulých letech do značné míry změnilo. Dělníci opravili třídu Míru, okolí nádraží, Tyršovy sady nebo park Na Špici.

Jedno z posledních míst, kde stále dýchá atmosféra normalizace, je Palackého třída. I to by se však mělo v dohledné době změnit.

„V okolí je již opravená třída Míru, která je částečně pěší zónou. Město také dokončilo opravu prostor u nádraží, kde vznikl nový terminál pro MHD a zčásti i pro linkovou dopravu. Stavební práce na Palackého třídě by mohly skončit do roku 2022,“ uvedla náměstkyně primátora Helena Dvořáčková.

Pozitivní je, že k zásadní opravě ve středu města se mohou vyjádřit i lidé. Šanci dostanou v úterý 17. dubna odpoledne v bývalém kině Sirius na pardubickém hlavním nádraží.

„Samotná prezentace pro veřejnost začne v 17 hodin. Budou na ní představitelé města a zpracovatelský tým této koncepční studie,“ uvedla mluvčí radnice Alexandra Tušlová.

Veřejné projednání všech větších staveb se v poslední době stalo trendem. Politici díky tomu mají klid od tlaku případných nespokojenců, kteří dříve správně opakovali, že nedostali možnost se k projektu vyjádřit.

„Jedná se o jedinečnou příležitost k diskusi s odborníky, kteří se podíleli na zpracování studie. Jsem příjemně překvapen z velkého zájmu veřejnosti o Palackého třídu a doufám, že Pardubáci dorazí v hojném počtu,“ říká primátor města Martin Charvát s tím, že lidé mají zároveň jednu z mála příležitostí k návštěvě jinak už mnoho let uzavřeného kina Sirius.

Zástupci radnice osloví i ty, kteří na hlavní ulici přímo bydlí. Ve velkých panelových i zděných domech jsou přitom stovky rodin.

„Máme nashromážděná analytická data, která se týkají dopravy, zeleně, obchodů, povrchů. Výstupem dotazníkového šetření budou informace o tom, jak současnou podobu ulice vnímá veřejnost,“ uvedl Štěpán Vacík z odboru hlavního architekta pardubické radnice.

Podle prvních odhadů by kompletní přestavba Palackého třídy měla stát zhruba 300 milionů. Za tyto peníze by se v ulici měly objevit nové lavičky, chodníky, parkovací místa i zeleň.

„Je potřeba vyměnit mobiliář, opravit chodníky a parkoviště. Chceme, aby se na ta místa opět vrátil život,“ uvedla náměstkyně pardubického primátora Dvořáčková.

Ta zároveň upozorňuje na to, že ulice funguje také jako důležitá dopravní tepna, a tak se rozsáhlá rekonstrukce musí dělat citlivě. Určitě to nezavřeme najednou. Není možné naráz rozkopat celou ulici, to by vyvolalo dopravní kolaps,“ dodala náměstkyně Dvořáčková.