Pardubičtí hokejisté vyzvou v extraligové dohrávce Kladno

"Kladno mělo vynikající vstup do soutěže, v prvních kolech hodně bodovalo. Hráči jako Skrbek nebo Hlaváč jim to pomohli nastartovat. Dobře jim chytá gólman, a proto jsou tam, kde jsou," říká pardubický trenér Pavel Hynek. To znamená aktuálně na osmém místě tabulky nejvyšší soutěže, s dvaceti získanými body hned v závěsu za sedmými Pardubicemi.

Kladno v minulých dvou kolech znovu zabojovalo, nejprve doma rozstřílelo brněnskou Kometu 8:2 a v neděli uspělo v Praze na Spartě, kterou nyní vede expardubický kouč Josef Jandač - gólman Chábera tam vychytal dokonce čisté konto a díky brance Hovorky v nastavení si Rytíři odvezli dva body.

"Jejich zápas se Spartou byl v televizi, máme ho nahraný. Připravíme z něj klasicky předzápasovou poradu," říkal včera Hynek.

V Liberci sice jeho celek získal bod, Hynka ale výsledek hodně mrzel. "Když nepřidáte ten druhý bod, je to vždycky ztráta, ať už hrajete doma, nebo venku. Dostali jsme tam zbytečný gól na 1:1, ale je pravda, že jsme mohli inkasovat z jiných šancí," uvedl.

Klíč k lepšímu zápasovému skóre podle něho vězel v početních výhodách, oba týmy měly shodně devět. Tým ale nedává góly ani při rovnováze sil na ploše - v posledních třech zápasech vsítil všeho všudy jen pět branek.

"Schází mi schopnost hrát nátlakový hokej, abychom měli nějaké opakované šance z dorážek. Tlak od prvních dvou pětek čekám mnohem větší," dodal Hynek.