Pardubičtí fotbalisté vyhráli nad Hlavicí díky penaltě Jeřábka

Hektickému konci utkání mohli pardubičtí fotbalisté snadno předejít. Stačilo proměnit některou z příležitostí, do nichž se domácí hráči na trávníku Pod Vinicí dostali.

Co se dělo? Hráči Hlavice nasupeně vysprintovali po odpískané penaltě za ruku v šestnáctce za rozhodčím a jeden z nich do něj dokonce strčil. Musel tak po červené kartě do kabiny.

"Bylo to pro nás hodně těžké utkání, protože jsme v tuhle chvíli bez osy mužstva," uvedl po výhře 1:0 trenér FK Pardubice Martin Svědík. A jen tak to lepší nebude; záložník Rešetár si ze zápasů za futsalovou reprezentaci veze zlomené zánartní kůstky, zlomeninu nohy utrpěl rovněž mladík Řezníček. "Pro oba to znamená na podzim konec," sdělil Svědík.

Ostrostřelec David Petrus zasáhl do hry až po střídání v 71. minutě a očividně nebyl ale ve své kůži, i když se krátce poté dostal k zajímavé hlavičce, která mohla s trochou štěstí skončit za zády hostujícího gólmana Štěpanovského. "Risknuli jsme to, doléčený ještě není," přiznal Svědík.

Z tradičních opor bude napříště moci počítat jen s nyní vykartovaným stoperem Prorokem. "Měl jsem z toho před zápasem strach, ale předvená hra nakonec nebyla vůbec špatná," pokračoval pardubický kouč. "Měli jsme šance, byla tam spousta střel. Něco jim chytil brankář, ale hlavně to bylo o tom, že nám chyběla dravost a důraz v koncovce. Mohlo to být rozhodnuté mnohem dříve," dodal.

Pardubice přitom v některých momentech dokázaly obranu soupeře vyloženě zaskočit - třeba při rozehrávání přímých kopů. Hráči si podle nacvičených signálů u balonu dávali několikrát přednost a nakonec se do rány položil vytáhlý útočník Fikejz, jenž v základní sestavě nahradil vedle Brychty Petruse. Pokaždé to "zavánělo" gólem.

A tak musel rozhodnout středopolař Jeřábek. Když rozhodčí dostatečně alespoň na chvíli uklidnili lavičku Hlavice ( kromě Ujce, který byl vyloučen, museli později prostor u postranní čáry vyklidit i hlavičtí trenéři), postavil si balon a udržel nervy na uzdě. Na přesnou střelou k pravé tyči neměl gólman hostí, který si vybral ke skoku druhou stranu, nárok reagovat.