Pardubický soud začal projednávat korupci bývalého starosty Kasiče

"Je to jeden z mála případů jednání, které má korupční charakter a které se dostane k soudu. To je totiž latentní trestná činnost a málokdy dojde k odhalení až do fáze, že se věc projednává před soudem," řekla státní zástupkyně Kateřina Pavlíková.

Muži, kteří k sobě měli blízko, se před soudem ocitli v roli protivníků. Jejich verze si protiřečí. Za pult pro svědky se nejdřív postavil Svatopluk Kodet. Viditelně pohublý a s nově narostlým plnovousem vypovídal, že bral celou věc jako obchod s novináři.

"Sumu 60 tisíc korun jsem však nenavrhnul já. Bavili jsme se, že je stála reportáž 30 tisíc a náklady, takže by to spravil dvojnásobek," řekl Kodet. Peníze prý dostal od Kasiče, kterému pomáhal s volební kampaní a kterému chtěl pomoci.

Při předávání peněz ale Kasič nebyl, a to i přesto, že s ním do restaurace na dohodnuté místo přijel. "Kasič věděl, o čem je řeč a proč za námi s Kodetem přijel," vypověděl před soudem novinář Bohumil Roub, který reportáž připravoval.

Kasič se postavil proti svému společníkovi

Kasič ale odmítl, že by dal peníze na obchod s novináři. "Dal jsem Sváťovi třicet tisíc korun. A to jako odměnu, že mi pomáhal s volební kampaní a za letáky, které mi zajišťoval. Nebyli jsme dohodnuti na konkrétních penězích," uvedl Kasič.

V soudní síni bylo slyšet jen spadnutí Kodetových dlaní na stůl. Dalšího jednání se Kodet nezúčastnil. Prostřednictvím svého obhájce požádal soudce Jana Šlosara, aby dál nemusel být přítomen. "Co bych tady dělal," uvedl.

Obhájci Kasiče i Kodeta se snažili znevážit novinářskou důvěryhodnost obou redaktorů i svědka Janka Kroupy, který je dramaturgem pořadu Soukromá dramata. Na otázku obhájců, kteří se obou novinářů důsledně ptali, zda měli svolení Kasiče a Kodeta natáčet, Roub se Svobodou odpověděli vcelku podobně. "Když někdo mluví s novinářem, musí mu být jasné, že redaktor jeho výpověď může použít."