Pardubický kraj zpřísní přijímačky, chce žáky vyhnat na řemesla

"Na střední školu se nám hlásil každý a na gymnázium i trojkaři. Teď to bude spravedlivé. Ředitelé už nebudou moci podhodnotit bodování u přijímacích zkoušek. Budou pevně stanovené bodové hranice nutné pro přijetí pro první a další kola přijímacího řízení," řekla krajská radní zodpovědná za školství Jana Pernicová.

Takže už nebude možné, aby ředitelé středních škol snížili bodovou hranici pro přijetí ve druhém či třetím kole přijímacích zkoušek. V minulých letech to přitom byla běžná praxe.

"Všude bylo volno a žák se pohodlně dostal. Teď se bude muset na přijímací zkoušky dobře připravit. Tyhle signály ze základních škol máme. Rodiče platí dětem přípravné kurzy, žáci chodí na základní škole na dobrovolné doučování na přijímací zkoušky. Letošní deváťáci se skutečně víc snaží," pověděl Jaroslav Studnička, ředitel Obchodní akademie a střední odborné školy cestovního ruchu v Chocni.

Opozice: Přísnými pravidly zrušíte třídy

Krajský zastupitel Simeon Karamazov s přijímacími zkouškami souhlasí, ale je pro jejich plošné zavedení v celé republice. Pevná bodová hranice povinného zisku bodů pro přijetí na střední školu může podle něho i dramaticky ovlivnit počty žáků nebo dokonce i tříd.

"O to paní radní jde, zodpovědnost za rušení konkrétních tříd přenést na takzvaná objektivní kritéria. Obávám se, že to může postihnout i dobré školy, kde by se třídy rušit neměly," řekl Karamazov.

Radní připustila, že tříd může být někde opravdu méně, ovšem kvalita vzdělání bude zachována. "Zůstane třeba jedna třída, ale kvalitních žáků výběrové školy," řekla Pernicová. Nesnižitelná laťka podle Pernicové zaručí, že na střední škole budou studovat jen ti, kteří na to skutečně mají.

Nejvíce bodů budou muset získat gymnazisté. Obchodní akademie bude nově o stupeň níže. Jejich ředitelé o to požádali krajské politiky a ti jim vyhověli. "I tak si ale obchodní akademie zachovají svoji výběrovost," řekla Pernicová.

Ostatní střední školy potom budou mít v pomyslném žebříčku na přijetí bodovou hranici ještě o něco nižší.