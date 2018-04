Zadlužený kraj si půjčí miliardu. Aby získal dotace

Vedení Pardubického kraje si chce půjčit přibližně miliardu korun od Evropské investiční banky ve chvíli, kdy mu ještě zbývá splatit půjčky za více než 1,9 miliardy korun. A to při rozpočtu, jehož příjmy budou příští rok činit jen 3,8 miliardy korun.

Bude se to trochu podobat situaci, kdy se rodina z rozumných důvodů vydá z posledních peněz a doufá, že se během dalšího půl roku nepokazí pračka. Nebylo by za co koupit novou.

Na druhou stranu - kdyby to krajští politici neudělali, lidé by se nedočkali lepších silnic, nemocnic či škol.

"Jinou možností je neinvestovat vůbec, ale pak bude dál zastarávat zdravotnická technika, v pardubické nemocnici zůstanou dvacet let staré rentgeny, silnice druhých a třetích tříd budeme dál záplatovat. Z vlastních zdrojů tyto peníze nejsme schopni vygenerovat," uvedl hejtman Martin Netolický.

"Jakákoliv mimořádná situace v jakémkoliv rezortu může kraj vykolejit a dostane se do platební neschopnosti. Ale nemám k dispozici čísla, nevím, na co peníze z úvěru půjdou, nemohu se k tomu seriozně vyjádřit," řekl krajský opoziční zastupitel Jaroslav Zedník (TOP+Stan).

Hejtman tvrdí, že není zastánce úvěrů, ale tentokrát se podle něj vyplatí.

"U naprosté většiny projektů bychom měli obdržet dotaci na jejich realizaci ve výši 85 procent. Pokud tedy využijeme této jedinečné možnosti čerpání zdrojů Evropské unie, dokážeme uskutečnit předložené investiční projekty za 15 procent jejich hodnoty," uvedl Netolický.

Argumentuje i tím, že půjčka má sloužit především pro vyřešení problémů s hotovostí. Kraj totiž projekty musí nejdříve zaplatit sám a teprve později získá dotační peníze. Z dlouhodobého hlediska tak podle něj kraj zvýší zadluženost kvůli těmto projektům o zhruba 300 milionů korun.

Opoziční zastupitel Ladislav Valtr z ODS pro půjčku zvedne ruku. "Můžeme velmi efektivně rozpohybovat tolik potřebné investice v dopravní infrastruktuře, školství i ve zdravotnictví," řekl.

Pro chystanou operaci mluví i to, že Pardubický kraj v posledních letech hospodařil rozumně. Jako jeden z mála krajů v období recese dluhy nezvyšoval, ale naopak snižoval. V roce 2004 činil dluh kraje 2,4 miliardy korun, nyní je už o zhruba půl miliardy nižší.

Osm rizik, která číhají na zadlužený kraj

Přesto chystaný úvěr není bez rizika. Úředníci spočítali, že kvůli novému dluhu kraji hrozí osm rizik. Třeba že proplácení dotací od Unie se bude protahovat, nebo že v projektech se objeví řada dalších nákladů, které z dotace nebude možné zaplatit.

"Jen připomínám, že bankovní domy nás a Kraj Vysočinu zařadily mezi nejlépe hospodařící kraje. Může dojít k ekonomickému výkyvu, nicméně bankovní domy mají své analytiky a rozhodne by nešly do rizikových operací," řekl hejtman.

Anebo je tu ještě horší a také pravděpodobnější scénář - že ztrátové krajské nemocnice budou nutně vyžadovat další stamilionovou pomoc, aby nezkrachovaly. Prohlubování dluhů zdravotnických zařízení má zabránit chystaná transformace.

"Záleží na tom, zda se nemocnice řádně transformují, anebo se udělá jen Potěmkinova vesnice," uvedl zastupitel Zedník.

Úvěr od Evropské investiční banky by měl Pardubickému kraji v letech 2014 a 2015 zajistit investice za zhruba 1,5 miliardy korun.

"Dominantní bude modernizace silnic druhé a třetí třídy, dále je to vybavení nemocnic, pro mne osobně je prioritní přímá digitalizace rentgenu v krajské nemocnici. Máme také vybrané projekty v sociální oblasti a tři projekty na podporu odborného školství," uvedl hejtman.

Pokud rozpočet i s navrženým schodkem zastupitelé v prosinci schválí, kraj bude čerpat i peníze z programu Zelená úsporám. Díky tomu by se měla dočkat zateplení a výměny oken řada krajských budov. Zastupitel Ladislav Valtr ale upozorňuje, že to mohou být na dlouho poslední velké investice.

"Po proinvestování této úvěrem překlenuté miliardy budou pravděpodobně následovat hodně hubené roky našeho kraje," řekl Ladislav Valtr.

Kraj si už kvůli dotacím jednu půjčku vzal

Pardubický kraj si v minulosti už dva úvěry od Evropské investiční banky vzal. Na silniční projekty si půjčil 859 milionů korun, ke splacení zbývá 573 milionů korun.

Druhá půjčka 1,2 miliardy korun sloužila na financování projektů z evropských fondů ve školství, zdravotnictví a dopravě, nesplaceno je dosud zhruba 967 milionů korun.

Kraj kromě toho splácí úvěr na oddlužení nemocnic, z původních 300 milionů korun má zaplatit ještě 225 milionů korun.

Další existující závazky přesahují v současnosti částku 200 milionů korun.

V roce 2014 chce Pardubický kraj spustit takzvaný rozklikávací rozpočet. "Pro příští rok připravujeme rozklikávací rozpočet, který bude umístěn na webovém portálu Pardubického kraje. To umožní veřejnosti získat podrobnější údaje o rozpočtu Pardubického kraje, a to okamžitě," uvedl Netolický.